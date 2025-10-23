< sekcia Regióny
Podunajské Biskupice zrevitalizovali vnútroblok na Dudvážskej ulici
Z detského ihriska odstránila mestská časť staré hracie prvky, nefunkčné schody a rampu vedúce na strechu garáží, ako aj staré nepriepustné asfaltové a betónové povrchy.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Bratislavské Podunajské Biskupice zrevitalizovali vnútroblok na Dudvážskej ulici. Mestská časť preto vo štvrtok odstraňuje oplotenie a vnútroblok opäť otvára verejnosti. Informuje o tom starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš na sociálnej sieti.
Z detského ihriska odstránila mestská časť staré hracie prvky, nefunkčné schody a rampu vedúce na strechu garáží, ako aj staré nepriepustné asfaltové a betónové povrchy. „Nahradili ich nové vodopriepustné chodníky a plochy a viac zelených plôch, vďaka čomu bude dažďová voda presakovať priamo do pôdy pre potreby zelene,“ približuje Lamoš.
Pribudli tiež nové schody do areálu, vysadili 12 nových stromov, tri desiatky kríkov, ktoré areál odizolujú od strechy susedných garáží. Pribudla tiež dažďová záhrada na zachytávanie zrážkovej vody, kaskádové kvetináče na okrasnú výsadbu i nové hracie prvky, zrekonštruované je pieskovisko s novou hracou zostavou. V areáli je tiež nový mobiliár.
„Revitalizáciou prechádza aj trávnik v areáli, ktorý potrebuje ešte čas, dnes sa dosieva a bude priebežne upravovaný,“ podotýka Lamoš.
