Podvihorlatský maratón v Michalovciach si vyžiada dopravné obmedzenia

Michalovce 1. mája (TASR) - Tradičný Podvihorlatský maratón so štartom vo štvrtok o 10.00 h v Michalovciach si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia v meste aj okolí. Počítať s nimi treba minimálne do 14.00 h. TASR o tom informoval organizačný tím podujatia.



„V centre Michaloviec bude od dopoludňajších hodín obmedzená doprava najmä na Ulici Jána Hollého a Okružnej ulici. Bežci sa následne presunú smerom na obec Vinné (polmaratón), pričom maratónska trať pokračuje ďalej okolo celej Zemplínskej šíravy - cez obce Zalužice, Závadka, Hnojné, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža - až späť do Michaloviec,“ uviedli organizátori.



Dopravu na trati a v meste budú koordinovať príslušníci štátnej a mestskej polície a organizátori v reflexných vestách. Počas pretekov bude na niektorých úsekoch doprava usmerňovaná, prípadne krátkodobo zastavená. Organizačný tím žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a ohľaduplnosť voči bežcom aj usporiadateľom.