< sekcia Regióny
Podvod na seniorke: Tá prišla o 9500 eur
Polícia začala trestné stíhanie pre podvod na seniorke z Bratislavy.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre podvod na seniorke z Bratislavy. Tú podvodník pod legendou policajta z Košíc obral o 9500 eur. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Podvodník sa seniorke predstavil ako vyšetrovateľ Policajného zboru z Košíc a oznámil jej, že neznáma osoba mala žiadať v jednej z bánk poskytnutie úveru vo výške 10.000 eur na základe seniorkou podpísanej plnej moci, a preto bude súčasťou vyšetrovania a bude kontaktovaná pracovníčkou Národnej banky Slovenska,“ priblížila polícia. Spresnila, že neskôr seniorku telefonicky kontaktovala žena, ktorá jej tieto informácie potvrdila a súčasne sa dopytovala na bankové účty a zostatok na týchto účtoch. „Dôverčivú ženu inštruovala, že má ísť vybrať z účtu v pobočke banky v nákupnom centre všetky svoje úspory, keďže sa tam vykonáva podvodná činnosť,“ opísala polícia.
Poškodená tak vybrala z účtu hotovosť 9500 eur, ktoré po odchode z banky podľa pokynov odniesla v obálke pred vstup do jednej z administratívnych budov v Bratislave. Tam obálku s hotovosťou odovzdala neznámemu mužovi, ktorý sa preukázal heslom „NBS“.
Polícia vyzýva občanov, aby nevyberali peniaze z bankového účtu na základe telefonických alebo e-mailových výziev. Objasňuje, že štátne inštitúcie ani ich pracovníci takýmto spôsobom nikdy nepožadujú finančné prevody ani hotovosť. Na ľudí tiež apeluje, aby nikdy neodovzdávali finančné prostriedky neznámym osobám, a to ani pred pobočkami bánk, budovami štátnych inštitúcií alebo nákupných centier.
„Overujte si totožnosť osôb, ktoré sa prezentujú ako zamestnanci štátnych orgánov. V prípade pochybností kontaktujte priamo danú inštitúciu cez oficiálne telefónne čísla alebo webové stránky. Štátne inštitúcie neposielajú fotokópie svojich služobných preukazov na e-mail klientov,“ zhrnula polícia.
„Podvodník sa seniorke predstavil ako vyšetrovateľ Policajného zboru z Košíc a oznámil jej, že neznáma osoba mala žiadať v jednej z bánk poskytnutie úveru vo výške 10.000 eur na základe seniorkou podpísanej plnej moci, a preto bude súčasťou vyšetrovania a bude kontaktovaná pracovníčkou Národnej banky Slovenska,“ priblížila polícia. Spresnila, že neskôr seniorku telefonicky kontaktovala žena, ktorá jej tieto informácie potvrdila a súčasne sa dopytovala na bankové účty a zostatok na týchto účtoch. „Dôverčivú ženu inštruovala, že má ísť vybrať z účtu v pobočke banky v nákupnom centre všetky svoje úspory, keďže sa tam vykonáva podvodná činnosť,“ opísala polícia.
Poškodená tak vybrala z účtu hotovosť 9500 eur, ktoré po odchode z banky podľa pokynov odniesla v obálke pred vstup do jednej z administratívnych budov v Bratislave. Tam obálku s hotovosťou odovzdala neznámemu mužovi, ktorý sa preukázal heslom „NBS“.
Polícia vyzýva občanov, aby nevyberali peniaze z bankového účtu na základe telefonických alebo e-mailových výziev. Objasňuje, že štátne inštitúcie ani ich pracovníci takýmto spôsobom nikdy nepožadujú finančné prevody ani hotovosť. Na ľudí tiež apeluje, aby nikdy neodovzdávali finančné prostriedky neznámym osobám, a to ani pred pobočkami bánk, budovami štátnych inštitúcií alebo nákupných centier.
„Overujte si totožnosť osôb, ktoré sa prezentujú ako zamestnanci štátnych orgánov. V prípade pochybností kontaktujte priamo danú inštitúciu cez oficiálne telefónne čísla alebo webové stránky. Štátne inštitúcie neposielajú fotokópie svojich služobných preukazov na e-mail klientov,“ zhrnula polícia.