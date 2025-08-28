< sekcia Regióny
PODVOD V RUŽOMBERKU: Útulok mal prísť o 15.000 eur
Polícia odporúča, aby si ľudia nikdy neinštalovali aplikácie na pokyn cudzej osoby, ani v prípade, že sľubuje finančný zisk.
Autor TASR
Ružomberok 28. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku vedie trestné konanie vo veci trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. Občianske združenie Centrum nájdených zvierat v Ružomberku informovalo na sociálnej sieti, že podvodom prišli o sumu vo výške 15.000 eur.
„Doposiaľ neznámy páchateľ podvodným spôsobom presvedčil poškodenú, aby si nainštalovala neznámu aplikáciu do mobilného telefónu, prostredníctvom ktorej páchateľ vykonal niekoľko prevodov finančných prostriedkov,“ spresnila Šefčíková.
Polícia odporúča, aby si ľudia nikdy neinštalovali aplikácie na pokyn cudzej osoby, ani v prípade, že sľubuje finančný zisk. „V prípade, že bola aplikácia obeťou už nainštalovaná alebo bol poskytnutý prístup, je potrebné okamžite kontaktovať banku a políciu,“ upozornila policajná hovorkyňa.
„Doposiaľ neznámy páchateľ podvodným spôsobom presvedčil poškodenú, aby si nainštalovala neznámu aplikáciu do mobilného telefónu, prostredníctvom ktorej páchateľ vykonal niekoľko prevodov finančných prostriedkov,“ spresnila Šefčíková.
Polícia odporúča, aby si ľudia nikdy neinštalovali aplikácie na pokyn cudzej osoby, ani v prípade, že sľubuje finančný zisk. „V prípade, že bola aplikácia obeťou už nainštalovaná alebo bol poskytnutý prístup, je potrebné okamžite kontaktovať banku a políciu,“ upozornila policajná hovorkyňa.