Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Regióny

PODVOD V RUŽOMBERKU: Útulok mal prísť o 15.000 eur

.
Ilustračné foto. Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Polícia odporúča, aby si ľudia nikdy neinštalovali aplikácie na pokyn cudzej osoby, ani v prípade, že sľubuje finančný zisk.

Autor TASR
Ružomberok 28. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku vedie trestné konanie vo veci trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. Občianske združenie Centrum nájdených zvierat v Ružomberku informovalo na sociálnej sieti, že podvodom prišli o sumu vo výške 15.000 eur.

„Doposiaľ neznámy páchateľ podvodným spôsobom presvedčil poškodenú, aby si nainštalovala neznámu aplikáciu do mobilného telefónu, prostredníctvom ktorej páchateľ vykonal niekoľko prevodov finančných prostriedkov,“ spresnila Šefčíková.

Polícia odporúča, aby si ľudia nikdy neinštalovali aplikácie na pokyn cudzej osoby, ani v prípade, že sľubuje finančný zisk. „V prípade, že bola aplikácia obeťou už nainštalovaná alebo bol poskytnutý prístup, je potrebné okamžite kontaktovať banku a políciu,“ upozornila policajná hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská