PODVOD ZA TRI MILIÓNY: Polícia obvinila troch ľudí
V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na tri až deväť rokov a šesť mesiacov.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Polícia obvinila tri osoby zo subvenčného podvodu, jedného z nich aj z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Obvinení sa ho mali dopustiť počas pandémie Covid-19. Jednému z nich boli podvodným konaním od mája 2020 do decembra 2021 vyplatené finančné prostriedky štátom vo výške 3.336.896,43 eura. V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na tri až deväť rokov a šesť mesiacov. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Obvinený 50-ročný Tony T. v období od mája 2020 do decembra 2021 podal prostredníctvom elektronickej schránky spoločnosti, v ktorej bol konateľom, žiadosť o poskytnutie paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb zasiahnutých mimoriadnou situáciou v čase pandémie ochorenia Covid-19. Finančné prostriedky, ktoré žiadal, bolo možné čerpať výlučne na zamestnancov v trvalom pracovnom pomere,“ ozrejmila polícia.
V období od mája 2020 do septembra 2020 predkladal podľa polície žiadosti o príspevok a predstieral existenciu zamestnancov v pracovnom pomere aj napriek tomu, že jeho spoločnosť nemala deklarované počty.
Na kontrolu nad žiadosťami si podľa polície v období od 15. októbra 2020 do 2. decembra 2021 zabezpečil 37-ročného Vladimíra M. a 49-ročného Ludvíka N. na podávanie elektronických výkazov pre priznanie finančného príspevku podpísaných ich zaručeným podpisom adresovaných Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých aj naďalej nepravdivo deklarovali existenciu zamestnancov. Polícia dodala, že týmto konaním bolo Tonymu T. vyplatených viac ako 3.300.000 eur.
