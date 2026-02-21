Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. február 2026Meniny má Eleonóra
< sekcia Regióny

PODVODÍCI V AKCII: Odcudzil bankomatovú kartu a vybral peniaze z účtu

.
Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v hlavnom meste odcudzil bankomatovú kartu a následne ňou neoprávnene vybral peniaze z účtu. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

V tejto súvislosti sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri identifikácii osôb.

Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v hlavnom meste odcudzil bankomatovú kartu a následne ňou neoprávnene vybral peniaze z účtu. V tejto súvislosti sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri identifikácii osôb. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie.

Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osôb, ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ uviedli policajti s tým, že tak občania môžu urobiť na telefónnom čísle 158, na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára

ONLINE ZOH 2026: Semifinálový zápas SR: USA - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dynamický február naberá na obrátkach

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA