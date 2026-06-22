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Podvodné listy v schránkach: Žilinská radnica varuje
Dokumenty sú previazané trikolórou a obsahujú prvky, ktoré môžu u občanov vyvolať dojem oficiálneho dokumentu.
Autor TASR
Žilina 22. júna (TASR) - Žilinská radnica upozorňuje občanov na podvodné listy, ktoré sa v posledných dňoch objavujú v poštových schránkach. Ako informovala na sociálnej sieti, tieto dokumenty sa snažia pôsobiť ako úradné listiny a vyzývajú na úhradu finančných prostriedkov.
Doplnila, že dokumenty sú previazané trikolórou a obsahujú prvky, ktoré môžu u občanov vyvolať dojem oficiálneho dokumentu. „Pri bližšom preskúmaní však chýba úradná pečiatka a meno primátora mesta je uvedené nesprávne. Tieto nedostatky si však nemusí každý všimnúť na prvý pohľad,“ uviedla radnica.
Zároveň požiadala občanov, aby na takéto listy nereagovali, neposielali žiadne finančné prostriedky a neposkytovali svoje osobné údaje. „Samospráva doručuje daňové rozhodnutia výlučne doporučene do vlastných rúk a v riadne zalepených obálkach,“ dodala radnica.
Doplnila, že dokumenty sú previazané trikolórou a obsahujú prvky, ktoré môžu u občanov vyvolať dojem oficiálneho dokumentu. „Pri bližšom preskúmaní však chýba úradná pečiatka a meno primátora mesta je uvedené nesprávne. Tieto nedostatky si však nemusí každý všimnúť na prvý pohľad,“ uviedla radnica.
Zároveň požiadala občanov, aby na takéto listy nereagovali, neposielali žiadne finančné prostriedky a neposkytovali svoje osobné údaje. „Samospráva doručuje daňové rozhodnutia výlučne doporučene do vlastných rúk a v riadne zalepených obálkach,“ dodala radnica.