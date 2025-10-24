< sekcia Regióny
Podvodníci majú ďalšiu obeť: Seniorka prišla o 30 000 eur
Polícia sa v rámci vyšetrovania prípadu obracia aj na verejnosť, pričom pátra po neznámom páchateľovi z vytvoreného identikitu.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Obeťou podvodu sa stala ďalšia seniorka, ktorá uverila „známej legende“ o falošnom policajtovi a pracovníkovi Národnej banky Slovenska (NBS). Neznámi páchatelia obrali 78-ročnú seniorku o 30.000 eur, ktoré vložila na bankový účet v jednej z pobočiek bánk nákupného centra na Metodovej ulici v Bratislave. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Počas komunikácie s podvodníkom seniorka absolvovala aj videohovor s mužom, pričom po nahlásení tohto konania na príslušnom policajnom oddelení bol za súčinnosti kriminalistického technika vyhotovený identikit podozrivej osoby,“ priblížil Szeiff.
Polícia sa v rámci vyšetrovania prípadu obracia aj na verejnosť, pričom pátra po neznámom páchateľovi z vytvoreného identikitu. Akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
