Podvodníci od muža z Levoče vylákali 41.200 eur

.
Autor TASR
Poprad 2. mája (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci pokračovacieho prečinu podvodu, pri ktorom páchatelia vystupovali pod falošnou identitou investičnej spoločnosti. Pod zámienkou investovania vylákali od 50-ročného muža z Levoče 41.200 eur. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Poškodený peniaze postupne zasielal bankovými prevodmi, vkladal ich do bitcoinmatu v Poprade a časť hotovosti odovzdal osobe vystupujúcej ako ‚kuriér‘,“ uvádza polícia.

Vo štvrtok (30. 4.), pri poslednom odovzdaní v Košiciach, popradskí kriminalisti zadržali dve podozrivé osoby. Išlo o 53-ročnú Košičanku a 19-ročného cudzinca. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ich prepustili na slobodu. Polícia v rámci vyšetrovania zaistila mobilný telefón, ktorý je podrobený znaleckému skúmaniu.

Vo veci podľa nej naďalej prebiehajú ďalšie neodkladné úkony a vyšetrovanie pokračuje. „Následne bude vznesené obvinenie konkrétnej osobe,“ dodáva polícia s tým, že preveruje aj podiel ďalších osôb na podvodnom konaní.
.

