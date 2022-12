Podvodníci okradli seniorku, spôsobili jej škodu vo výške 9274 eur

Bratislava 9. decembra (TASR) - Podvodníci oklamali seniorku a spôsobili jej škodu vo výške 9274 eur. V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Neznáma osoba telefonicky kontaktovala poškodenú 77-ročnú ženu na jej pevnú linku a predstavila sa ako zamestnankyňa banky. Seniorke oznámila, že jej z účtu chcel niekto vybrať peniaze a má sa dostaviť do banky. Následne sa v telefóne podľa polície ozval mužský hlas, ktorý sa predstavil ako policajt, a seniorke oznámil, že je v ohrození a chcú ju okradnúť. "Počas rozhovoru zisťoval finančné pomery a žiadal vložiť všetky peniaze a cennosti do tašky, ku ktorým priloží aj finančnú hotovosť, ktorú vyberie z banky," priblížili policajti.



Muž navigoval ženu, komu má odovzdať tašku s finančnou hotovosťou a cennosťami. Ubezpečil ju, že keď sa policajná akcia skončí, cennosti i peniaze sa jej vrátia, tvrdí polícia. Seniorka peniaze a cennosti podľa pokynov odovzdala neznámej osobe, ktorá sa predstavila ako policajt.



"Policajt nikdy telefonicky nezisťuje od občanov ich finančné či majetkové pomery. Vždy postupuje zákonom stanoveným spôsobom," poukazuje polícia. Ďalej uviedla, že policajt pri osobnom stretnutí s občanmi vždy preukazuje svoju príslušnosť k Policajnému zboru. Následne po zistení skutkového stavu poškodenú osobu poučí o ďalšom postupe.



Policajt tiež nikdy nežiada od starších osôb fyzické odovzdanie majetku – peňazí či šperkov - s cieľom ich úschovy.



Polícia radí občanom, aby neposkytovali informácie prostredníctvom telefonických rozhovorov neznámym osobám o svojich majetkových pomeroch a nezdôverovali sa im. "Ak máte podozrenie o hodnovernosti telefonického kontaktovania, oznámte to prostredníctvom linky 158," povedali policajti. Zároveň požiadali ľudí, aby sa so svojimi seniormi porozprávali na túto tému a informovali ich o podvodnom konaní.