< sekcia Regióny
Podvodníci pripravili ženu zo Starej Ľubovne o tisíce eur
Polícia vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku a trestného činu podvodu.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 4. mája (TASR) - Polícia vyšetruje podvod, pri ktorom prišla 55-ročná žena zo Starej Ľubovne o tisíce eur. V piatok (1. 5.) popoludní ju kontaktoval muž, ktorý tvrdil, že v minulosti investovala do kryptomien a na investičnom účte má dosť peňazí. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Uviedol jej, že ak si chce peniaze vybrať, musí si najskôr do mobilného telefónu nainštalovať aplikáciu. Následne ju kontaktovala ďalšia osoba, ktorá sa predstavila ako manažér a „zabezpečila“ jej pripísanie sumy 11.000 eur na účet. „Žena potom z bankomatu vybrala 3000 eur a odovzdala ich neznámemu mužovi. Neskôr zistila, že bez jej vedomia bola s jej osobnými údajmi banka požiadaná o spotrebný úver vo výške 11.000 eur. Išlo o peniaze, ktoré jej boli pripísané na účet,“ spresnila Ligdayová.
Polícia vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku a trestného činu podvodu. „Lákavá príležitosť možného zisku peňazí často vypína našu ostražitosť v myslení. Informácie predostreté od neznámych osôb je vždy potrebné si dôkladne overiť,“ dodala hovorkyňa.
Uviedol jej, že ak si chce peniaze vybrať, musí si najskôr do mobilného telefónu nainštalovať aplikáciu. Následne ju kontaktovala ďalšia osoba, ktorá sa predstavila ako manažér a „zabezpečila“ jej pripísanie sumy 11.000 eur na účet. „Žena potom z bankomatu vybrala 3000 eur a odovzdala ich neznámemu mužovi. Neskôr zistila, že bez jej vedomia bola s jej osobnými údajmi banka požiadaná o spotrebný úver vo výške 11.000 eur. Išlo o peniaze, ktoré jej boli pripísané na účet,“ spresnila Ligdayová.
Polícia vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku a trestného činu podvodu. „Lákavá príležitosť možného zisku peňazí často vypína našu ostražitosť v myslení. Informácie predostreté od neznámych osôb je vždy potrebné si dôkladne overiť,“ dodala hovorkyňa.