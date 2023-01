PODVODNÍCI STÁLE ÚRADUJÚ: Seniorka prišla podvodom o vyše 4500 eur

Bratislava 5. januára (TASR) – Polícia v hlavnom meste vyšetruje prípad podvodu na 87-ročnej seniorke, ktorú pripravili o úspory vo výške 4530 eur. O detailoch prípadu informuje bratislavská polícia na sociálnej sieti.



Podvodníci, ktorí najskôr seniorku telefonicky kontaktovali s upozornením na možnú krádež prostriedkov z jej bankového účtu, ženu požiadali, aby peniaze vybrala. "Muž, ktorý sa v telefóne predstavil ako policajt, jej oznámil, že je v ohrození života, a preto má všetky svoje finančné prostriedky vybrať z účtu a spolu s cennosťami dať do kabelky, ktorú má zaniesť do odpadkového koša pred obchodný dom na Trnavskom mýte," priblížila polícia. Seniorka postupovala podľa pokynov falošného policajta, ktorý ju uistil, že keď riziko pominie, kabelku s majetkom jej vráti. "To sa však už nestalo a podvodným konaním prišla seniorka celkovo o 4530 eur," informujú policajti.



Apelujú v tejto súvislosti na ľudí, aby intenzívne komunikovali so staršími príbuznými a vysvetlili im, ako sa nestať obeťou podvodníkov.