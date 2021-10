Podvodníci to skúšali na seniorov v tomto roku častejšie ako vlani

Trnava 29. októbra (TASR) - Polícia Trnavského kraja eviduje v tomto roku viac ako dvojnásobný nárast počtu podvodov na dôchodcoch v porovnaní s minulým rokom. Doteraz zaznamenala podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Zlatice Antalovej už dve desiatky pokusov, z nich deväť bolo úspešných. Priemerný vek potenciálnych, ale aj skutočných obetí bol približne 76 rokov, najstaršou obeťou bol v tomto roku 92-ročný muž.



"Od poškodených vylákali celkovo 53.000 eur. Pokiaľ by som im podarilo oklamať všetkých 20 dôchodcov, celková škoda by sa vyšplhala na viac ako 100.000 eur," uviedla hovorkyňa.



V roku 2020 zaznamenali osem prípadov, pri ktorých sa podvodníci snažili vylákať peniaze od starších osôb pod rôznymi zámienkami. "V jednom prípade, žiaľ, došlo aj k samotnej transakcii, keď údajný synovec vylákal od obete 8000 eur. Zvyšných sedem pokusov podvodníkom nevyšlo a dôchodcovia o svoje úspory nakoniec neprišli," doplnila Antalová.



Podvodníci podľa skúseností policajtov najčastejšie vystupujú ako syn, synovec či vnuk, ktorí si chcú na niečo požičať peniaze, alebo ako policajt kriminálnej polície, ktorý žiada kauciu, ináč pôjde rodinný príslušník do väzenia, prípadne ako lekár, ktorý tvrdí, že pri dopravnej nehode, ktorú zavinil ich syn či vnuk, došlo k zraneniu osôb a potrebuje peniaze na odškodné. Nemôže vraj volať, lebo ma odhryznutý jazyk a podobne. "Apelujeme na rodinných príslušníkov, aby upozornili svojich starších členov rodiny, nech sú obozretní a najskôr si vždy u niekoho z rodiny overia, či im skutočne mohol volať ich príbuzný. Starším občanom ďalej odporúčame, aby si domov nevpúšťali cudzie osoby. Ak má niekto podozrenie, že môže ísť o akýkoľvek podvod, nech neváha a ihneď kontaktuje políciu na čísle 158," uviedla hovorkyňa.