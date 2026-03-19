PODVODNÍCI ÚTOČIA: Polícia v Košickom kraji eviduje viacero prípadov
Autor TASR
Košice 19. marca (TASR) - Za posledné dni eviduje polícia v Košickom kraji viacero prípadov, pri ktorých ľudia prišli o svoje peniaze po telefonáte od neznámych osôb. V tejto súvislosti apeluje na obozretnosť.
V jednom prípade podvodník vylákal od poškodeného osobné údaje a následne na jeho meno založil bankový účet. Poškodenému vznikla škoda vo výške 2650 eur. „V ďalšom prípade sa páchateľ vydával za policajta, zaslal falošné predvolanie a pod zámienkou ‚ochrany financií‘ zmanipuloval ženu tak, že si vzala úver a peniaze rozoslala na viaceré účty. Prišla o 40.000 eur,“ spresňuje košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Pripomína, že podvodníci vystupujú mimoriadne presvedčivo, zneužívajú strach, dôveru a často sa vydávajú za policajtov alebo pracovníkov rôznych inštitúcií. Útočia pritom opakovane a cielene. „Polícia takto nikdy nekoná. Nikdy vás nebude telefonicky žiadať o osobné alebo bankové údaje, nútiť vás brať si úver ani vás vyzývať na prevod peňazí na iné účty. Rovnako nebude riešiť takéto veci cez aplikácie ako WhatsApp,“ zdôrazňuje.
Pri podobnom kontaktovaní odporúča okamžite ukončiť hovor, žiadne informácie neposkytovať ani nič neposielať. Vyzýva, aby sa kontaktované osoby následne obrátili na políciu na telefónnom čísle 158 a informácie si vždy overili u blízkych alebo priamo na polícii.
