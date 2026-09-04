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Podvodníci v akcii: Od seniorov opäť lákajú cennosti
Polícia v Nitrianskom kraji varuje pred podvodnými telefonátmi, ktoré boli zaznamenané predovšetkým v okrese Komárno.
Autor TASR
Komárno 4. septembra (TASR) - Polícia v Nitrianskom kraji varuje pred podvodnými telefonátmi, ktoré boli zaznamenané predovšetkým v okrese Komárno. Ako informovala na sociálnej sieti, podvodníci sa opäť vydávajú za policajtov a zameriavajú sa predovšetkým na seniorov.
Tých sa pýtajú, či majú doma väčší obnos peňazí. Následne pod legendou, že im majetok chce niekto ukradnúť, inštruujú seniorov, aby veci zbalili a dali ich na verejne prístupné miesto. „Vo všeobecnosti, ak vám zatelefonuje niekto cudzí a bude od vás žiadať, aby ste sa vzdali svojich cenností, položte telefón a kontaktujte niekoho známeho,“ zdôraznila polícia.
Ako popísala, podvodníci sa snažia svoju obeť udržať na linke a navigovať ju, aby sa s nikým druhým neradila. „Preto je potrebné spraviť pravý opak a s niekým sa poradiť. Ak sa niekto predstaví ako policajt, zamestnanec pošty alebo iná autorita, vždy si jeho identitu treba overiť. Nie je vylúčené, že obdobný podvod sa bude šíriť aj v inom okrese,“ varuje polícia.
Tých sa pýtajú, či majú doma väčší obnos peňazí. Následne pod legendou, že im majetok chce niekto ukradnúť, inštruujú seniorov, aby veci zbalili a dali ich na verejne prístupné miesto. „Vo všeobecnosti, ak vám zatelefonuje niekto cudzí a bude od vás žiadať, aby ste sa vzdali svojich cenností, položte telefón a kontaktujte niekoho známeho,“ zdôraznila polícia.
Ako popísala, podvodníci sa snažia svoju obeť udržať na linke a navigovať ju, aby sa s nikým druhým neradila. „Preto je potrebné spraviť pravý opak a s niekým sa poradiť. Ak sa niekto predstaví ako policajt, zamestnanec pošty alebo iná autorita, vždy si jeho identitu treba overiť. Nie je vylúčené, že obdobný podvod sa bude šíriť aj v inom okrese,“ varuje polícia.