Podvodníci v Poprade oslovili za dva dni 15 senioriek

Poprad 23. februára (TASR) - V Poprade došlo len počas dvoch uplynulých dní až k 15 pokusom o podvod na senioroch. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že stredobodom záujmu podvodníkov boli ženy vo veku od 66 do 89 rokov žijúce v meste.



"V pondelok (20. 2.) podvodníci oslovili osem žien a v utorok (21. 2.) ďalších sedem. Kontaktovali ich telefonicky, volaním na pevnú linku. Volala buď žena, ktorá sa predstavila ako pracovníčka banky, alebo muž, údajne policajt. Žena pod zámienkou, že na účte volanej prebieha finančná transakcia, že ju niekto chce okradnúť, a tak zisťuje koľko peňazí má oslovená na účte a koľko ich má doma," uviedla hovorkyňa. Muž vydávajúci sa za policajta volal pod zámienkou, že oslovenej pani vraj hrozí nebezpečenstvo a chce ju niekto okradnúť, polícia ju však ochráni. Taktiež zisťoval, koľko majú doma peňazí. Do tretice sa podvodníci podľa polície snažili získať peniaze pod zámienkou, že ich blízky rodinný príslušník mal dopravnú nehodu, niekomu spôsobil vážne zranenia, a ak nechce ísť do väzenia, majú zaplatiť.



"Našťastie ani v jednom prípade žiadna z Popradčaniek nepodľahla panike, strachu či dobre vymysleným legendám. Niektoré dámy ukončili hovor hneď, niektoré si podané informácie overili u svojich blízkych. Nastali aj prípady, kedy samotní páchatelia ukončili hovor, a to hneď keď zistili, že oslovená žena nemá doma a ani v banke žiadne peniaze," doplnila Ligdayová. Všetky seniorky kontaktovali políciu, nakoľko sa im hovor zdal podozrivý. Ide podľa hovorkyne o výnimočné prípady, keďže si každá z Popradčaniek zachovala duchaprítomnosť a neuverila podvodníkom.