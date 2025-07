Podvodník chcel pripraviť dôchodcu o pozemok, obvinili 32-ročného muža

Martin 8. júla (TASR) - Martinská policajná vyšetrovateľa obvinila 32-ročného muža z pokusu o podvod. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, obvinený chcel staršieho dôchodcu pripraviť o pozemok v meste Turany.



Podľa doterajšieho vyšetrovania mal obvinený muž úmyselne klamlivými tvrdeniami pri podpise splnomocnenia na získanie informácií k nehnuteľnosti uviesť do omylu 72-ročnému dôchodcu. „Splnomocnenie mal obvinený využiť na právne úkony k nehnuteľnosti, na zastupovanie pred daňovým úradom, na zastupovanie pred katastrálnym úradom a na návrh kúpnej zmluvy,“ uviedla polícia.



Doplnila, že v prípade dokončenia povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti by poškodenému vznikla škoda vo výške viac ako 60.000 eur. „Vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine obvinila 32-ročného muža zo zločinu podvodu spáchaného v štádiu pokusu a spracovala podnet na jeho väzobné stíhanie,“ dodala polícia.