PODVODNÍK KEVIN: Seniorku okradol o 15.000 eur

Bratislava 5. decembra (TASR) - Obvineniu čelí 28-ročný Kevin S. z Českej republiky, ktorý v máji podvodom obral 87-ročnú seniorku o 15.000 eur. Zapletený do podvodu nebol sám, ďalších dvoch spolupáchateľov sa zatiaľ nepodarilo stotožniť. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.



Páchatelia sa seniorke v telefóne predstavili ako policajti, ktorí vyšetrujú dopravnú nehodu jej syna, pri ktorej bolo zranené dieťa. Tvrdili, že jej syn potrebuje dať odškodné vo výške 15.000 eur. Seniorku postupne inštruovali, aby peniaze dala do vrecka a vyhodila z okna, s čím nesúhlasila.



"Napokon jej povedali, že si príde pre peniaze starší policajt k dverám jej bytového domu. Seniorka teda peniaze dala do vrecka a pri dverách do bytového domu, kde býva, odovzdala hotovosť obvinenému Kevinovi, ktorý sa vydával za policajta," priblížila Bartošová.



Obvinený je stíhaný v neprítomnosti. Hrozí mu trest odňatia slobody dva až osem rokov.