Seniorke sa predstavil ako jej vnuk, muž ju okradol o 9000 eur

Trenčín 17. augusta (TASR) - Polícia v Trenčíne vyšetruje okolnosti podvodu, ktorého sa mal dopustiť doposiaľ neznámy muž na 87-ročnej žene. Od seniorky svojím konaním vylákal 9000 eur. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Doposiaľ neznámy muž včera napoludnie zavolal na pevnú linku 87-ročnej seniorke a predstavil sa ako jej vnuk. "Presvedčil ju o tom, že sa dostal do vážnych problémov tak, že pomohol dvom ľuďom, ktorí od neho chceli, aby poslal balíček. Keď ho však poslal, tak sa ukázalo, že sú v ňom zbrane a drogy a preto ho zavreli. Z toho dôvodu sa potrebuje sa vykúpiť, lebo skončí na 12 rokov vo väzení," uviedla polícia.



Starenka tejto legende podľa policajtov uverila a spravila všetko, čo je kázal. Peniaze zabalila do igelitovej tašky a tú následne vyhodila z balkóna. "Peniaze mal podľa pokynov falošného vnuka niekto vziať a doručiť tomu, kto ho mal zachrániť pred niekoľkoročným väzením," doplnili policajti.



Trenčianska polícia vec vyšetruje ako zločin podvodu a na prípade intenzívne pracuje vyšetrovateľ aj trenčianski kriminalisti. Mužovi hrozí podľa trestného zákona trest odňatia slobody na tri až desať rokov.



Polícia v tejto súvislosti vyzýva seniorov, aby sa nedali oklamať. Cieľom podvodných volaní je podľa nej navodiť pocit strachu, stresu a počas chvíľkovej indispozície vylákať a získať peniaze. Rodinných príslušníkov policajti vyzývajú, aby intenzívne komunikovali so svojimi staršími príbuznými, aby sa nestali ďalšou obeťou podvodníkov a povedali im konkrétne príklady, ktoré podvodníci využívajú. "Tvrdenia páchateľov je potrebné okamžite overiť. Zachovajte pokoj, rozvahu a nepodliehajte panike. Ak máte podozrenie na podvodné konanie, neváhajte a ihneď nás kontaktujte na telefónnom čísle 158. Akékoľvek informácie k páchateľom nám môžu pomôcť zabrániť ďalšej trestnej činnosti," dodala polícia.