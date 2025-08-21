< sekcia Regióny
Podvodný hovor z banky: Bratislavčana pripravili o tisícky eur
Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu, kde v prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
Autor TASR
Kežmarok 21. augusta (TASR) - Príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vyšetruje podvod. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 63-ročného Bratislavčana neznámy páchateľ okradol o tisícky eur.
Neznáma žena ho v stredu (20. 8.) ráno v okrese Kežmarok telefonicky kontaktovala a predstavila sa ako policajtka. Oznámila mu, že v jeho mene v banke zaznamenali pokus o úverový podvod.
„Neskôr muža kontaktoval ´bezpečnostný pracovník´ banky, ktorý mal zabezpečiť jeho finančné prostriedky pred odcudzením. Na odporučenie tohto pracovníka oslovený Bratislavčan prostredníctvom internetbankingu zo svojho bankového účtu previedol 9950 eur na účet, ktorý mu pracovník uviedol,“ dodala Ligdayová. Neskôr muža opätovne požiadali, aby na iný účet previedol ďalších 8500 eur, to však už neurobil.
Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu, kde v prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
„Podvodníci sú v dnešnej dobe mimoriadne sofistikovaní a nie je ťažké im uveriť. Akékoľvek podozrenie na protiprávne konanie je potrebné ohlásiť na políciu, nekonať unáhlene a nedôverovať neznámym osobám. V telefóne si môže človek vymyslieť akúkoľvek identitu,“ uzavrela Ligdayová.
Neznáma žena ho v stredu (20. 8.) ráno v okrese Kežmarok telefonicky kontaktovala a predstavila sa ako policajtka. Oznámila mu, že v jeho mene v banke zaznamenali pokus o úverový podvod.
„Neskôr muža kontaktoval ´bezpečnostný pracovník´ banky, ktorý mal zabezpečiť jeho finančné prostriedky pred odcudzením. Na odporučenie tohto pracovníka oslovený Bratislavčan prostredníctvom internetbankingu zo svojho bankového účtu previedol 9950 eur na účet, ktorý mu pracovník uviedol,“ dodala Ligdayová. Neskôr muža opätovne požiadali, aby na iný účet previedol ďalších 8500 eur, to však už neurobil.
Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu, kde v prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
„Podvodníci sú v dnešnej dobe mimoriadne sofistikovaní a nie je ťažké im uveriť. Akékoľvek podozrenie na protiprávne konanie je potrebné ohlásiť na políciu, nekonať unáhlene a nedôverovať neznámym osobám. V telefóne si môže človek vymyslieť akúkoľvek identitu,“ uzavrela Ligdayová.