Podvody na seniorov pokračujú. Polícia vyzýva na obozretnosť

Piešťany/Skalica 20. februára (TASR) - Polícia opäť zaznamenala 19. februára podvodné telefonáty a správy seniorom v okrese Piešťany a Skalica. Súčasne varovala seniorov, aby zbystrili pozornosť. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Upozornenie pre seniorov sa týka najmä tvrdení osôb v telefonátoch, že sú pracovníkmi Slovenskej pošty a nesú im list, balík či preplatok, alebo že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Niektoré osoby sa môžu predstaviť ako policajti a vyzvať seniorov, aby peniaze a cennosti, ktoré majú doma, vložili do tašky a vyhodili z okna, dali do odpadkovej nádoby alebo odovzdali neznámej osobe.







Polícia spomenula aj telefonáty a správy o tom, že príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil spolu s inými osobami a súrne potrebuje peniaze. Apelovala tiež na občanov a rodinných príslušníkov, aby intenzívne komunikovali so svojimi staršími príbuznými a upozorňovali ich na nástrahy, aby sa nestali obeťami podvodníkov.



Polícia zaznamenala v Bratislavskom kraji od pondelka 23 podvodných telefonátov



Od začiatku tohto týždňa zaznamenala polícia v Bratislavskom kraji 23 podvodných telefonátov, prostredníctvom ktorých sa pokúšali páchatelia vylákať od seniorov finančné prostriedky. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Uviedla, že dve seniorky sa stali obeťou podvodu.



"Z toho páchatelia použili 14-krát legendu o falošnom doručovateľovi a dobrej policajtke, jedenkrát legendu o falošnom bankárovi, päťkrát legendu o autonehode rodinného príslušníka a trikrát legendu o poškodenom mobilnom telefóne dcéry a syna. Z týchto pokusov prišlo v dvoch prípadoch k dokonaniu skutku," ozrejmila polícia.



Priblížila, že v prvom prípade kontaktoval v utorok (18. 2.) 83-ročnú seniorku z Bratislavy páchateľ ako falošný doručovateľ, ktorý jej bude doručovať zásielku. "O pár minút mala seniorku kontaktovať falošná policajtka, ktorá seniorku informovala o plánovanom fyzickom napadnutí cudzím štátnym príslušníkom, na ktorého je aktuálne vykonávaná policajná akcia," doplnila polícia. Žena seniorku navigovala, aby z balkóna vyhodila sumu 17.000 eur.



Druhý prípad sa týkal 73-ročnej seniorky z okresu Senec. "Včera (19. 2.) v poobedných hodinách ju kontaktovala falošná dcéra z neznámeho čísla prostredníctvom SMS správy, nakoľko svoj mobilný telefón mala mať nefunkčný," objasnila polícia. Podvodníčka požiadala seniorku o zaplatenie účtu, tá vykonala prevod finančných prostriedkov cez internetové bankovníctvo v domnienke, že pomáha svojej dcére. "A takto prišla o sumu takmer 2000 eur," doplnila.



Polícia seniorov opätovne upozornila, že ak ich bude kontaktovať spoločnosť alebo fyzická osoba a navádzať ich k vyhodeniu finančných prostriedkov von z okna, či balkóna, aby okamžite volali na číslo 158. Občanov vyzvala, aby seniorov vo svojom okolí poučili o podvodných praktikách.