< sekcia Regióny
PODVODY S KRYPTOMENAMI: Policajti evidujú viacero prípadov
Pri jednom z prípadov odovzdala poškodená neznámej osobe najskôr 10.000 eur v hotovosti a následne aj platobné karty.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Bratislavskí krajskí policajti v posledných dňoch opäť zaznamenali viacero prípadov podvodov s kryptomenami. Varovali pred nimi verejnosť. Vyzvali ju na obozretnosť. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
„Bratislavskí policajti v posledných dňoch opäť evidujú viacero prípadov podvodného konania, pri ktorom páchatelia deklarujú prísľub výnosu z investovania do kryptomien. Spoločným menovateľom prípadov je, že podvodníci telefonicky kontaktujú svoje obete a presviedčajú ich, že investovaním do kryptomien môžu rýchlo a výrazne zhodnotiť svoje investície,“ priblížil.
Pri jednom z prípadov odovzdala poškodená neznámej osobe najskôr 10.000 eur v hotovosti a následne aj platobné karty. „Na základe opakovaného telefonického kontaktu dôverčivá žena umožnila páchateľovi vzdialený prístup k svojmu počítaču, kde jej neznámy páchateľ ukázal prostredníctvom falošnej investičnej platformy vysokú výnosnosť jej investovania. Na tomto základe poškodená odovzdala neznámej osobe svoje platobné karty spolu s bezpečnostným PIN kódom. V priebehu pár dní tak došlo k viacerým neoprávneným výberom finančných prostriedkov vo výške minimálne 40.000 eur,“ doplnil hovorca.
Policajti v tejto súvislosti opätovne upozornili občanov, aby boli pri nevyžiadaných telefonátoch opatrní. Vyzvali ich tiež, aby neznámym osobám neposkytovali prístupové údaje do elektronického bankovníctva, platobné karty, bezpečnostné kódy ani hotovosť. „Ak máte podozrenie na podvodné konanie, okamžite kontaktujte svoju banku a políciu,“ dodal Pecek.
„Bratislavskí policajti v posledných dňoch opäť evidujú viacero prípadov podvodného konania, pri ktorom páchatelia deklarujú prísľub výnosu z investovania do kryptomien. Spoločným menovateľom prípadov je, že podvodníci telefonicky kontaktujú svoje obete a presviedčajú ich, že investovaním do kryptomien môžu rýchlo a výrazne zhodnotiť svoje investície,“ priblížil.
Pri jednom z prípadov odovzdala poškodená neznámej osobe najskôr 10.000 eur v hotovosti a následne aj platobné karty. „Na základe opakovaného telefonického kontaktu dôverčivá žena umožnila páchateľovi vzdialený prístup k svojmu počítaču, kde jej neznámy páchateľ ukázal prostredníctvom falošnej investičnej platformy vysokú výnosnosť jej investovania. Na tomto základe poškodená odovzdala neznámej osobe svoje platobné karty spolu s bezpečnostným PIN kódom. V priebehu pár dní tak došlo k viacerým neoprávneným výberom finančných prostriedkov vo výške minimálne 40.000 eur,“ doplnil hovorca.
Policajti v tejto súvislosti opätovne upozornili občanov, aby boli pri nevyžiadaných telefonátoch opatrní. Vyzvali ich tiež, aby neznámym osobám neposkytovali prístupové údaje do elektronického bankovníctva, platobné karty, bezpečnostné kódy ani hotovosť. „Ak máte podozrenie na podvodné konanie, okamžite kontaktujte svoju banku a políciu,“ dodal Pecek.