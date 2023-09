Počet obyvateľov obce Podzámčok sa za 25 rokov zdvojnásobil

Podzámčok 7. septembra (TASR) - Malá vzdialenosť od okresného mesta, blízosť cesty I. triedy a voľné pozemky na stavbu rodinných domov zvýšili za uplynulých 25 rokov počet obyvateľov obce Podzámčok v okrese Zvolen o 100 percent na aktuálnych takmer 550. Od roku 2000 sa tam postavilo viac ako 50 nových domov a aktuálne sa v troch lokalitách núkajú možnosti na výstavbu ďalších približne 90 domov.



"V územnom pláne máme na individuálnu bytovú výstavbu určenú lokalitu nad traťou a časti Jama a Nad kopec," povedala TASR starostka Mária Hrčková. Rýchlejšiu výstavbu zatiaľ brzdí absencia inžinierskych sietí. "Aktuálne máme vydané stavebné povolenie na stavbu cesty k jednej tejto časti," pripomenula.



Obec eviduje viac ako 220 nehnuteľností, veľkú časť z nich obývajú mladé rodiny. Len detí do 15 rokov tam býva viac ako 100. Keďže materskú školu nemajú, rodičia deti zatiaľ vozia do škôl do Zvolena či Dobrej Nivy.



Investovať by postupne chceli aj do obnovy miestnych komunikácií či do rozšírenia vodovodnej siete. Výzvou je aj budovanie kanalizácie, ktorá v obci nie je. Podľa Hrčkovej sa však momentálne pripravujú na výstavbu niekoľkých stoviek metrov chodníka od hlavnej cesty k obecnému úradu.