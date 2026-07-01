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Podzemie bane si budete môcť pozrieť v handlovskom banskom skanzene
Sprevádzať návštevníkov podzemím bude i predseda Handlovského baníckeho spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
Autor TASR
Handlová 1. júla (TASR) - Prácu baníkov i už ukončenú ťažbu uhlia priblíži verejnosti nová expozícia Hornonitrianskeho banského skanzenu Handlová. Svojpomocne ju vybudovala nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a galéria uhoľného baníctva, v podzemí historického baníckeho prostredia Bazalt ju sprístupnila v stredu, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť i povrch areálu.
Sprevádzať návštevníkov podzemím bude i predseda Handlovského baníckeho spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov. „Mojou víziou bolo práve vrátiť ľudí do podzemia, návštevníkov, nás baníkov, nie aktívne, ale aby sme si tieto veci pozreli. Toto sa naplnilo a ja som veľmi rád,“ povedal Podoba.
Spomenul, že Baňa Handlová je prvou na Slovensku, kde sa začalo s priemyselnou ťažbou uhlia, s výstavbou závodu začala vtedajšia Západouhorská kameňouhoľná účastinná spoločnosť v roku 1909. „Prvými prácami bolo vyrazenie banského diela na dĺžke 2700 metrov a hneď súčasne sa hĺbila aj hlavná šachta. Od začiatku neexistovala mechanizácia, uhlie sa možno vyvážalo fúrikmi, potom nám prišli pomáhať kone. Do bane sa neskôr dostala elektrina, stlačený vzduch a tým i iné zariadenia, ktoré uľahčovali baníkom prácu,“ priblížil Podoba. Kone podľa neho neskôr nahradili rôzne druhy lokomotív. „Baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme sa dostali do špičkovej mechanizácie, ktorú budú vidieť pri obhliadke,“ doplnil.
Na sprístupnení pracovali členovia baníckeho spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú do hĺbky 136 metrov pod povrchom, do historického baníckeho prostredia Bazalt - najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej.
Generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Peter Čičmanec označil za povinnosť spoločnosti zachovať kultúrne dedičstvo ťažby uhlia na hornej Nitre a na Slovensku, pripomenúť desaťtisíce ľudí, ktorí počas prevádzky bane pracovali v podzemí. „Zároveň povedať ďalším generáciám, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu, ktorý bol predtým poľnohospodárskym. Pri ťažbe uhlia sa položil i základ energetiky, bola tu prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným a bývalým pracovníkom, pripomenúť si toto jedinečné a vzácne prostredie,“ doplnil.
Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a galéria uhoľného baníctva založili HBP, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulínyová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý prechádza transformáciou po ukončení ťažby uhlia. „Nie sme naivní, že nám cestovný ruch zachráni celú hornú Nitru, rozhodne sa však skanzen stáva čerešničkou na hornej Nitre. Veríme, že návštevníci, ktorí nájdu Prievidzu, Bojnice a ktorékoľvek iné mesto na hornej Nitre, neobídu Handlovú,“ poznamenala.
Aktivity plánuje nezisková organizácia rozšíriť i na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať i na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac ako 5,5 milióna eur.
Sprevádzať návštevníkov podzemím bude i predseda Handlovského baníckeho spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov. „Mojou víziou bolo práve vrátiť ľudí do podzemia, návštevníkov, nás baníkov, nie aktívne, ale aby sme si tieto veci pozreli. Toto sa naplnilo a ja som veľmi rád,“ povedal Podoba.
Spomenul, že Baňa Handlová je prvou na Slovensku, kde sa začalo s priemyselnou ťažbou uhlia, s výstavbou závodu začala vtedajšia Západouhorská kameňouhoľná účastinná spoločnosť v roku 1909. „Prvými prácami bolo vyrazenie banského diela na dĺžke 2700 metrov a hneď súčasne sa hĺbila aj hlavná šachta. Od začiatku neexistovala mechanizácia, uhlie sa možno vyvážalo fúrikmi, potom nám prišli pomáhať kone. Do bane sa neskôr dostala elektrina, stlačený vzduch a tým i iné zariadenia, ktoré uľahčovali baníkom prácu,“ priblížil Podoba. Kone podľa neho neskôr nahradili rôzne druhy lokomotív. „Baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme sa dostali do špičkovej mechanizácie, ktorú budú vidieť pri obhliadke,“ doplnil.
Na sprístupnení pracovali členovia baníckeho spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú do hĺbky 136 metrov pod povrchom, do historického baníckeho prostredia Bazalt - najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej.
Generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Peter Čičmanec označil za povinnosť spoločnosti zachovať kultúrne dedičstvo ťažby uhlia na hornej Nitre a na Slovensku, pripomenúť desaťtisíce ľudí, ktorí počas prevádzky bane pracovali v podzemí. „Zároveň povedať ďalším generáciám, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu, ktorý bol predtým poľnohospodárskym. Pri ťažbe uhlia sa položil i základ energetiky, bola tu prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným a bývalým pracovníkom, pripomenúť si toto jedinečné a vzácne prostredie,“ doplnil.
Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a galéria uhoľného baníctva založili HBP, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulínyová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý prechádza transformáciou po ukončení ťažby uhlia. „Nie sme naivní, že nám cestovný ruch zachráni celú hornú Nitru, rozhodne sa však skanzen stáva čerešničkou na hornej Nitre. Veríme, že návštevníci, ktorí nájdu Prievidzu, Bojnice a ktorékoľvek iné mesto na hornej Nitre, neobídu Handlovú,“ poznamenala.
Aktivity plánuje nezisková organizácia rozšíriť i na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať i na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac ako 5,5 milióna eur.