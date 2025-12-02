< sekcia Regióny
Podzemná časť novej martinskej nemocnice je už dokončená
Zmluva na výstavbu nová nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024.
Autor TASR
Martin 2. decembra (TASR) - Podzemná časť novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina je už hotová. Zhotoviteľ napriek sťaženým klimatickým podmienkam pokračuje v realizácii nosných konštrukcií podľa stanoveného harmonogramu. O aktuálnom stave výstavby informovala v utorok Univerzitná nemocnica Martin (UNM) na sociálnej sieti.
„Počas uplynulého víkendu bol zabetónovaný posledný záber stropnej dosky nad prvým podzemným podlažím, čím sa uzavrela podzemná časť hlavného objektu nemocnice. Okrem pokračujúcich prác na celom objekte nemocnice v súčasnosti prebiehajú už aj betonáže stĺpov na piatom nadzemnom podlaží, čo potvrdzuje, že nemocničný komplex postupne vyrastá do svojej finálnej výšky,“ priblížila UNM.
Doplnila, že podobne sa aj na podzemnom parkovacom dome intenzívne pripravuje betonáž stropov nad prvým podzemným podlažím, ktoré uzavrú skelet parkovacieho domu a v budúcnosti na nich vzniknú parkoviská a plochy pre dopravnú obsluhu nemocnice. „Aj keď počasie prináša chlad, vietor a zvýšené nároky na organizáciu prác, stavebné tímy pokračujú v nasadenom tempe. Moderné technológie a správne plánovanie umožňujú udržať plynulosť výstavby, aby mohla nemocnica čo najskôr slúžiť pacientom aj zdravotníckemu personálu,“ dodala UNM.
Zmluva na výstavbu nová nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
