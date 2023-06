Podzemné vody Žitného ostrova by mali byť na Slovensku účinne chránené

Bratislava 12. júna (TASR) - Kvalita a kvantita podzemnej vody Žitného ostrova by mala byť na Slovensku účinne chránená. To je hlavným cieľom Akčného plánu ochrany vody v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov, ktorý vláda schválila v pondelok.



Akčný plán má zabrániť alebo obmedziť, aby sa do podzemnej vody dostali znečisťujúce látky. Má odvrátiť aj zhoršenie stavu všetkých útvarov podzemnej vody. Zvrátiť sa má aj akýkoľvek narastajúci trend koncentrácie znečisťujúcich látok spôsobených ľuďmi s cieľom postupného zníženia znečistenia podzemnej vody.



Envirorezort určil v pláne aj ďalšie ciele. Ide o udržateľné využívanie územia a jeho rozvoj, bezpečnú pitnú vodu odoberanú v CHVO Žitný ostrov, znižovanie ohrozenia kvality podzemnej vody z lokálnych zdrojov znečistenia, spoľahlivý monitorovací a informačný systém a environmentálne zodpovedný prístup k ochrane a využívaniu vody.



"Potreba spracovať akčný plán vyplynula z dlhodobo nedostatočne koordinovaného rozvoja CHVO Žitný ostrov. Neprimerané využitie územia vzhľadom na jeho limity vytvára tlak na kvalitu vody v území," ozrejmilo ministerstvo.