Podzemný kryt bývalej školy v B.Bystrici ožíva ako edukačný priestor
Základná škola na Magurskej ulici na banskobystrickom sídlisku Sásová neslúži na vzdelávacie účely už dlhé roky.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. októbra (TASR) - V podzemnom kryte civilnej ochrany pod niekdajšou základnou školou na Magurskej ulici v Banskej Bystrici vznikol nový edukačný priestor s expozíciou. O obnovu krytu sa postaralo občianske združenie (OZ) Ochranné stavby v spolupráci s miestnou samosprávou, priestor bude slúžiť na vzdelávanie detí a prehliadky pre školy. Na utorňajšom brífingu o tom informovali primátor Ján Nosko a členovia združenia.
Základná škola na Magurskej ulici na banskobystrickom sídlisku Sásová neslúži na vzdelávacie účely už dlhé roky. S myšlienkou využiť tunajší podzemný kryt civilnej ochrany na vybudovanie vzdelávacieho strediska s expozíciou prišlo OZ Ochranné stavby, radnica ho združeniu poskytla na základe zmluvy o spolupráci.
„Tento priestor celý zrevitalizovali, vymaľovali, vyčistili, zariadili, zrekonštruovali osvetlenie a pripravili ako edukačnú miestnosť. Možno tu vidieť zaujímavé prvky, ako je spojovacia technika, filtro-ventilačné zariadenia, dozimetrické prístroje. Toto nenahradí žiadna učebnica. Je to pilotný projekt, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy,“ uviedol Nosko.
Na vytvorení edukačného priestoru s expozíciou v podzemnom kryte pracovalo združenie vyše roka. V prvej etape bolo potrebné podzemný kryt vypratať. „Bolo tu veľmi veľa nepotrebných vecí z bývalej základnej školy. Druhá etapa bola vyčistiť priestor, vymaľovať a vydezinfikovať. V tretej etape sme dodali exponáty a vytvorili stálu expozíciu s prednáškovou miestnosťou,“ priblížil predseda OZ Ochranné stavby Tomáš Sliačan.
Novovytvorený edukačný priestor v podzemí bude zatiaľ slúžiť na vzdelávacie aktivity pre základné a stredné školy. Žiaci sa dozvedia viac o krytoch, ich rozdelení, určení a histórii. „Niečo si vypočujú o úkrytovej batožine, v ďalšej časti prehliadky majú možnosť nahliadnuť do technologického vybavenia úkrytu. V poslednej časti žiaci majú možnosť pozrieť si exponáty, ktoré bezprostredne súvisia s civilnou ochranou,“ uviedol Sliačan s tým, že cieľom je poskytnúť mladej generácii informácie o tom, prečo sa úkryty stavali a na čo slúžia.
V Banskej Bystrici sa nachádza celkom 20 krytov civilnej ochrany, z toho 19 je podľa samosprávy v dobrom stave. Podzemný kryt na Rudohorskej ulici je nefunkčný. „Staráme sa o ne, sú v stave, kedy je možné ich použiť,“ doplnil primátor.
