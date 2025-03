Poesiomat v Trenčíne prináša piesne a básne z regiónu

Trenčín 1. marca (TASR) - Trenčania a návštevníci mesta si môžu od piatka (28. 2.) na Štúrovom námestí v Trenčíne vypočuť piesne, básne, povesti z mesta a regiónu i zvuky z prírody. Trenčiansky Poesiomat, ktorý vznikol premenou koledomatu, priniesol na námestie projekt Trenčín 2026. TASR o tom informovala PR manažérka projektu Tereza Fojtová.



Poesiomaty umiestňuje od roku 2015 do mestských ulíc český spolok Piána na ulici, ktorý založil Ondřej Kobza. "Pôvodne išlo predovšetkým o jukeboxy na poéziu, no postupom času sa koncept rozrástol do dnešnej podoby, keď sa Poesiomat snaží o zachytenie symboliky miesta - je akýmsi zosilňovačom genia loci," vysvetlil Kobza. Kúzlo miesta môže mať podľa neho rôzne podoby, preto môže poslucháč poesiomatu okrem básní počuť napríklad rozprávku alebo zvuky prírody.



Riaditeľ projektu Trenčín 2026 Ján Sudzina podotkol, že poesiomat dobre zapadá do konceptu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 a je ďalším z mnohých projektov, ktorého cieľom je okrem iného oživiť mesto a priblížiť kultúru ľuďom priamo do ulíc. "Vďaka nemu sa aj bežné námestia a verejné priestory stávajú miestom na stretávanie sa s umením a poéziou. Prináša nový rozmer mestskému priestoru a dokazuje, že kultúra nemusí byť uzavretá len v divadlách či galériách, ale môže byť prístupná každému, kedykoľvek a kdekoľvek," uviedol Sudzina.



Poslucháči Trenčianskeho Poesiomatu si od konca februára môžu na Štúrovom námestí vypočuť Štúrov básnický spev Matúš z Trenčína, piesne trenčianskych kapiel Bez ladu a skladu a Chór vážskych muzikantov, básne Rudolfa Dobiáša, humoristické fejtóny Kornela Földváriho, rozprávku o vodníkovi Valentinovi od Vlada Kulíška či hudobné diela muzikantov Niny Kohout a Jerguša Oravca. Svoj hlas Poesiomatu prepožičali herci a herečky trenčianskeho Divadla Normálka a herec a mím Pavol Seriš.



Trenčín sa inštaláciou Poesiomatu zaradil medzi viac než 80 českých, slovenských, európskych i svetových miest, kde už tieto objekty sú. "Poetické rúry oslovujú okoloidúcich napríklad v Brne, Prahe, ale aj v Paríži, Dubline či americkom Buffale," dodala Fojtová.