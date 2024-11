Pohoda potvrdila prvé veľké meno, na festival prídu Fontaines D.C.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Prvým potvrdeným účinkujúcim multižánrového festivalu Pohoda 2025 je írska kapela Fontaines D.C. "Pätica z Dublinu na čele s charizmatickým frontmanom Grianom Chattenom v júli 2025 na trenčianskom letisku predvedie, prečo patrí medzi najlepšie a najžiadanejšie gitarovky súčasnosti," avizujú organizátori festivalu. Ďalšie mená zahraničných interpretov plánujú predstaviť ešte počas tohto týždňa.



"Fontaines D.C. je jedna z mála mladých gitaroviek, ktorá dokáže vypredávať desaťtisícové haly a byť headlinerom veľkých festivalov, čo dokázali aj na tohtoročnom Glastonbury," uvádza PR manažér festivalu Lukáš Grešš. Dodáva, že kapela spája drsnosť punku s hlbokými textami, žánrovo sa však nevymedzuje. V piesňach možno nájsť prvky rocku, britpopu či dokonca hip-hopu, nu metalu a írskeho folku. "Ich texty sú veľmi osobné a kapela sa nebojí hovoriť o vlastných pocitoch," poznamenáva festival k zoskupeniu, ktoré označuje za jednu z najzaujímavejších a najoriginálnejších kapiel súčasnosti.



Fontaines D.C. majú na konte štyri štúdiové albumy a viacero ocenení, okrem iných aj Brit Awards. Veľký úspech aj ohlasy kritiky zaznamenal ich debut Dogrel (2019). Nasledovali A Hero's Death (2020) a Skinty Fia (2022), na ktorom je aj ich najpočúvanejšia skladba "I Love You". "Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať ako romantická pieseň, vo svojej podstate je o láske a nenávisti k Írsku," dodáva Grešš. Na Slovensku sa kapela premiérovo predstaví s najnovším albumom Romance, štvrtý štúdiový album vydali Fontaines D.C. v auguste tohto roku.



"Fontaines D.C. sa dostali v krátkom čase medzi špičku súčasnej hudobnej scény. Obdivujem ich tvorivosť a úžasnú energiu, okamžitú rozpoznateľnosť a aj to, že je to skupina s názorom. Je skvelé, že si z mnohých ponúk na druhý júlový víkend vybrali práve Pohodu," hovorí o prvom potvrdenom interpretovi Pohody 2025 jej riaditeľ Michal Kaščák. V poradí 29. ročník festivalu sa bude tradične konať na trenčianskom letisku 10. až 12. júla 2025.