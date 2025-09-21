< sekcia Regióny
Pohon zvonov vo veži kostola v Žemberovciach vypovedal službu
Autor TASR
Žemberovce 21. septembra (TASR) - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku v Žemberovciach v okrese Levice pripravuje opravu poškodeného pohonu zvonov vo veži evanjelického kostola. Ten vypovedal službu začiatkom tohto roka po takmer 40 rokoch nepretržitej prevádzky. Cena opravy je vyčíslená na 2000 eur, informoval cirkevný zbor, ktorý požiadal o pomoc dobrovoľných darcov.
Evanjelický chrám v Žemberovciach bol postavený v roku 1886 a slúžil ako miesto pravidelných stretnutí komunity. Samostatný cirkevný zbor v obci vznikol v roku 1902. Vo veži evanjelického kostola sa nachádzajú tri zvony - veľký, stredný a malý. V minulosti sa ťahali ručne. V 80. rokoch minulého storočia prebehla v kostole elektrifikácia zvonov, ktoré trikrát denne oznamovali čas. Zvolávali členov obce k službám Božím či iným slávnostiam, oznamovali radostné i smutné udalosti.
Peniaze z výzvy chce cirkevný zbor použiť na úhradu plánovanej opravy poškodeného pohonu zvonov. Súčasťou opráv bude čistenie cievok a motorov, ukotvenie ťahania zvonov, výmena rozvádzača a ďalších opotrebovaných elektrických súčastí. Inštalované budú ochranné prvky ako prepäťová ochrana a poistka proti prehriatiu.
