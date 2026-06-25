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Pohonič konského povozu nafúkal takmer 1,5 promile, skončil vo väzbe

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Snímka konského povozu. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Policajti muža zadržali a poverený príslušník ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Bátorove Kosihy 25. júna (TASR) - Policajti z Bátorových Kosíh (okres Komárno) na základe získaných informácií zastavili a kontrolovali povoz ťahaný koňom. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, pohonič pri dychovej skúške nafúkal 0,71 mg/l alkoholu, čo predstavuje 1,48 promile.

Policajti muža zadržali a poverený príslušník ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „Z dôvodu jeho predchádzajúceho odsúdenia a trvania podmienečného trestu odňatia slobody bol následne sudcom pre prípravné konanie vzatý do väzby. Koňa s vozom odviedol jeho príbuzný domov na vôdzke, keďže tiež požil alkohol,“ doplnila polícia.

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