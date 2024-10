Pohotovosť pre dospelých v Púchove skončí, pomoc poskytne P. Bystrica

Púchov 24. októbra (TASR) - Ambulantná pohotovostná služba (APS) pre dospelých v Púchove skončí v piatok (25. 10.) so svojou prevádzkou. Do výberového konania sa nikto neprihlásil. Pomoc pacientom poskytne považskobystrická nemocnica. TASR o tom vo štvrtok informovala referentka pre komunikáciu, médiá a vzťahy s verejnosťou mestského úradu v Púchove Vanesa Čuriková.



Súčasnému prevádzkovateľovi APS pre dospelých v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Zdravie, spoločnosti DŽIVA, končí povolenie na prevádzkovanie tejto činnosti, ktoré jej vydalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, vo štvrtok. "Táto spoločnosť, ale ani žiadna iná firma či lekár sa už neprihlásili do výberového konania na prevádzkovanie pohotovosti pre okres Púchov, ktoré vyhlásil rezort zdravotníctva," ozrejmila Čuriková.



Samospráva preto podľa nej požiadala o pomoc pri zabezpečení APS pre dospelých považskobystrickú nemocnicu, ktorá jej ju prisľúbila.



Situáciu so zabezpečením APS pre dospelých riešila primátorka Katarína Heneková i s Ministerstvom zdravotníctva SR. "Cieľom pracovného rokovania bolo navrhnúť a prerokovať možnosti zabezpečenia dočasného poverenia pre NsP v Považskej Bystrici na vykonávanie APS pre dospelých v okrese Púchov. Zariadenie Zdravie vyšlo v ústrety so zabezpečením nájmu, pričom všetky potrebné podklady sú pripravené na poskytovanie pohotovostnej služby pre dospelých v tomto zariadení," priblížila Čuriková.



Jedinou prekážkou je podľa nej zatiaľ chýbajúci jednoznačný súhlas obvodných lekárov v okrese Púchov, ktorí zatiaľ neprijali podmienky stanovené NsP v Považskej Bystrici, pričom tieto podmienky platia aj pre lekárov vykonávajúcich APS pre okres Považská Bystrica. "Kým nedôjde k uzavretiu dohody medzi nemocnicou a obvodnými lekármi v okrese Púchov, nebude môcť byť prevádzkovaná pohotovosť pre dospelých v okrese Púchov v priestoroch Zdravia. Vzhľadom na to nebude APS pre dospelých od piatka dostupná v Púchove, ale v NsP Považská Bystrica," vysvetlila Čuriková.



Heneková podľa svojich slov verí, že obvodní lekári v Púchove pristúpia k dohode s NsP Považská Bystrica, ktorá je zatiaľ stále pripravená prijať poverenie tak, aby pohotovosť v Púchove mohla byť čo najskôr opäť sprevádzkovaná. Primátorka zároveň ocenila prístup vedenia považskobystrickej nemocnice a zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom pomôcť pacientom z okresu Púchov tak, aby mali tento typ zdravotnej starostlivosti stále dostupný v Púchove.