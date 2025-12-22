Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pohotovosť v Trnavskom kraji je zabezpečená aj počas sviatkov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Lekárne budú fungovať podľa osobitných sviatočných otváracích hodín, pričom dostupné budú predovšetkým pohotovostné lekárne.

Trnava 22. decembra (TASR) - Ambulantná zdravotná pohotovostná služba bude na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zabezpečená aj počas vianočných sviatkov a príchodu nového roka. Pohotovostné ambulancie budú k dispozícii v štandardnom sviatočnom režime na riešenie neodkladných zdravotných ťažkostí. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

Lekárne budú fungovať podľa osobitných sviatočných otváracích hodín, pričom dostupné budú predovšetkým pohotovostné lekárne. „Obyvateľom odporúčame, aby si vopred overili aktuálne informácie o pohotovostiach a otváracích hodinách lekární,“ priblížila krajská samospráva.

V rámci regionálnej autobusovej dopravy budú spoje dopravcov Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica premávať počas sviatkov v sviatočnom režime, podľa cestovných poriadkov platných pre dni pracovného pokoja. „Môže dôjsť k zníženiu počtu spojov alebo úprave časov odchodov,“ doplnili z TTSK.

V prípade nevyhnutných zásahov na cestách alebo problémov s krajskou dopravnou infraštruktúrou je počas sviatkov k dispozícii nonstop dispečing Správy a údržby ciest TTSK.
