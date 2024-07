Pohotovosti v Žilinskom kraji budú od utorka fungovať po novom

Žilina 1. júla (TASR) - Zoznam prevádzkovateľov ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a deti/dorast v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa od utorka (2. 7.) zmení. Kým pohotovosti pre dospelých budú vo všetkých okresoch, pre detské to neplatí. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých budú od utorka poskytovať vo všetkých 11 okresoch. "A to od pondelka do piatka v čase od 16.00 do 22.00 h, cez víkend od 7.00 do 22.00 h," poznamenala Lacová.



Pre okres Čadca bude pohotovosť poskytovať Kysucká nemocnica, pre okres Tvrdošín Hornooravská nemocnica. Pre okres Námestovo bude pohotovosť v Oravskej poliklinike, pre okres Dolný Kubín je miesto prevádzky Dolnooravská nemocnica. Okres Liptovský Mikuláš bude mať pohotovosť v Liptovskej nemocnici, okres Žilina vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou, okres Bytča na Ulici Sidónie Sakalovej v Bytči. Pre okres Turčianske Teplice je miesto prevádzky na Ulici 9. mája v Turčianskych Tepliciach, pre okres Kysucké Nové Mesto na Ulici Belanského v Kysuckom Novom Meste. Pre okres Martin je miesto prevádzky Univerzitná nemocnica Martin, pre okres Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica.



"Ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast bude od utorka prevádzkovať šesť poskytovateľov od pondelka do piatka v čase od 16.00 do 20.00 h, cez víkend od 8.00 do 20.00 h," priblížila hovorkyňa ŽSK.



Pre okres Čadca je miesto prevádzky Kysucká nemocnica, pre okresy Žilina, Kysucké Nové Mesto a Bytča vo Fakultnej nemocnici Žilina. Pre okresy Martin a Turčianske Teplice bude detská pohotovosť na Ulici P. Mudroňa v Martine, pre okresy Tvrdošín a Námestovo v Hornooravskej nemocnici v Trstenej. Pre okres Liptovský Mikuláš je miesto prevádzky v Liptovskej nemocnici, pre okres Dolný Kubín a Ružomberok v Dolnooravskej nemocnici.