Pohotovostná služba lekární KSK bude dostupná aj počas sviatkov

Košice 23. decembra (TASR) - Pohotovostná služba lekární Košického kraja bude dostupná aj počas vianočných sviatkov. TASR o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK) s tým, že bude k dispozícii aj ambulantná pohotovostná služba.



"Obyvateľov kraja, ktorí budú potrebovať počas blížiacich sa Vianoc nevyhnutne vydať lieky či iné zdravotné potreby, obslúžia v pohotovostných lekárňach. KSK, ako dozor nad poskytovateľmi lekárenskej a zdravotnej starostlivosti v kraji, zabezpečil prevádzku lekární počas vianočných sviatkov v jednotlivých okresoch," uviedol.



Počas sviatkov bude pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica v prevádzke celkovo šesť pohotovostných lekární, všetky v Spišskej Novej Vsi. K dispozícii budú od 8.00 do 18.00 h.



Pre Košice a okres Košice-okolie budú otvorené pohotovostné lekárne na Toryskej a na Železničnej stanici. Lekáreň na Toryskej bude s výnimkou 1. januára 2023 k dispozícii od 7.30 do 22.30 h. Prvý deň nového roka bude otvorená len lekáreň na stanici, a to v čase od 9.00 do 15.00 h.



Pre okresy Michalovce a Sobrance budú v nadchádzajúcich sviatočných dňoch k dispozícii len vybrané lekárne v Michalovciach, a to v časoch od 8.00 do 20.00 h.



V rovnakom čase budú v sobotu (24. 12.), nedeľu (25. 12.), pondelok (26. 12.), 31. decembra, 1. a 6. januára 2023 otvorené aj určené lekárne v Rožňave.



Pre Trebišovský okres budú v rôznom čase otvorené vybrané lekárne v Trebišove aj Kráľovskom Chlmci.



Podrobný rozpis pohotovostných služieb lekární, ako aj ambulantnej pohotovostnej služby za všetky okresy Košického kraja sú zverejnené na webovej stránke KSK.