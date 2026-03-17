< sekcia Regióny
POZOR: V Leviciach rátajte s dopravnými obmedzeniami
Vzhľadom na predpokladaný zvýšený počet účastníkov pohrebných obradov odporúča radnica vodičom zvoliť iné trasy.
Autor TASR
Levice 17. marca (TASR) - Mesto Levice upozorňuje verejnosť na dočasné dopravné obmedzenia v stredu 18. marca. Čiastočne obmedzená bude v čase od 9.30 do 12.00 h doprava na Ulici Kálmána Kittenbergera, Záhradná ulica a Ulica sv. Michala. Dôvodom obmedzenia je organizovanie poslednej rozlúčky s Jánom Bednárom, farárom farnosti Levice - mesto. Vzhľadom na predpokladaný zvýšený počet účastníkov pohrebných obradov odporúča radnica vodičom zvoliť iné trasy.
Ján Bednár zomrel 11. marca vo veku nedožitých 72 rokov. Pohrebná svätá omša za zosnulého spolu s pohrebnými obradmi sa uskutoční 18. marca o 10.00 h v rímskokatolíckom Kostole svätého Michala archanjela v Leviciach.
Bednár sa narodil 1. apríla 1954 v obci Kurima pri Bardejove. Po maturite na miestnom gymnáziu sa prihlásil do kňazského seminára v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1978 a primičnú svätú omšu slávil vo svojej rodnej obci. Svoje prvé kaplánske roky prežil vo farnosti Kremnica, následne bol správcom farnosti v Jastrabej. V roku 1990 bol ustanovený za správcu farnosti a dekana v Žiari nad Hronom.
V rokoch 1991 až 1994 pôsobil ako vicerektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici, pričom sa podieľal aj na jeho budovaní. Následne sa stal farárom a dekanom v Prievidzi, kde pôsobil viac ako desať rokov. Počas svojho pôsobenia sa výrazne zaslúžil o výstavbu Kostola sv. Terézie z Lisieux a pastoračného centra na sídlisku Zapotôčky.
V roku 2003 mu bol dekrétom z Ríma udelený titul monsignor. Od roku 2008 pôsobil ako farár a dekan vo farnosti v Leviciach, kde slúžil veriacim až do posledných dní svojho života. Funkciu dekana levického dekanátu zastával do roku 2023.
