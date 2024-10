Pohrebníci majú v Lučenci zraz vozidiel i súťaž vo výkope hrobov

Lučenec 12. októbra (TASR) - V Lučenci v sobotu pokračuje stretnutie subjektov pôsobiacich v oblasti pohrebníctva a kremačných služieb. Súčasťou sú zraz a sprievod pohrebných vozidiel i popoludňajšia súťaž vo výkope hrobov. TASR o tom informoval Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS), ktorá podujatie organizuje.



V sobotu je program určený aj pre širokú verejnosť. "Prítomní majú možnosť vidieť širokú škálu starších i nových pohrebných vozidiel aj s ukážkou sprievodu ulicami mesta Lučenec," uviedol s tým, že v areáli hotela v Opatovej predstavia aj historický pohrebný koč so záprahom. Výsledky súťaže v kopaní hrobov zaznamená komisia pre zápis do knihy slovenských rekordov.



Prvý ročník medzinárodnej súťaže vo výkope hrobov zorganizovala SAPaKS v roku 2016 v Trenčíne. Cieľom podujatia je prezentovať a spropagovať náročnú profesiu v očiach širokej verejnosti. "Chceme ukázať ťažkú prácu hrobára, ktorý musí hrob vykopať či prší, fúka alebo sneží. Na tieto pozície sa hlási veľmi málo mladých ľudí, nie je to jednoduchá práca," skonštatoval Stríž.



Dvojdňové stretnutie sa v piatok (11. 10.) začalo konferenciou o pohrebnom zákone, ktorá je určená najmä pre samosprávy. Témou bolo všetko, čo sa týka spravovania cintorínov, pohrebného zákona a jeho dodržiavania. "Vrátane výkopov hrobov či prenájmu hrobového miesta," priblížil Stríž s tým, že na stretnutie pozvali samosprávy zo stredného i východného Slovenska.