Pohronské múzeum dalo zreštaurovať obraz Dáma v bielom

Olejomaľba maďarského maliara je roky súčasťou stálej expozície Meštiansky interiér.

Autor TASR
Nová Baňa 3. marca (TASR) - Pohronské múzeum v Novej Bani dalo zreštaurovať obraz Dáma v bielom zo začiatku 20. storočia. Olejomaľba maďarského maliara je roky súčasťou stálej expozície Meštiansky interiér. Katarína Stredáková z múzea priblížila, že vďaka Fondu na podporu umenia prešiel obraz prvou etapou reštaurovania.

Podľa najnovších zistení z roku 2025 je autorom olejomaľby maďarský maliar prvej polovice 20. storočia. Hoci je obraz signovaný v ľavom dolnom rohu, jeho podpis je nečitateľný. Zistenie autora obrazu je tak stále v rovine bádania,“ uviedla Stredáková s tým, že olejomaľba je datovaná do roku 1921.

Obraz je namaľovaný technikou olejomaľby na plátennej podložke, je oválneho tvaru v pôvodnom dobovom ráme s ornamentálnou dekoráciou. Znázornená je celá postava v sediacej polohe s miernym pootočením neznámej dámy v bielych šatách.

Stredáková priblížila, že obraz prešiel vlani zatiaľ len prvou etapou reštaurovania, ktorú realizovala akademická maliarka Zuzana Komendová. „Upevnila maľbu, povyrovnávala krakeláže a celkovo očistila obraz od depozitov. Obraz mal zo zadnej strany záplaty a tieto boli odstránené. To je len pár krokov, ktoré reštaurátorka vykonala, aby Dáma mohla opäť visieť na svojom mieste,“ vysvetlila Stredáková.

Prvú etapu reštaurovania z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 3500 eur. Projekt bol dofinancovaný zo sponzorských príspevkov a z vlastných zdrojov múzea.
