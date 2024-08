Pohronské múzeum si pripomenie výročie SNP sériou prednášok a výstavou

Nová Baňa 19. augusta (TASR) - Pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pripravilo Pohronské múzeum Nová Baňa - organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja sériu odborných prednášok a tiež reprízu výstavy realizovanú v múzeu v roku 1989 pod názvom "Slovenské národné povstanie - slávna kapitola našich novodobých dejín".



Ako TASR informovala riaditeľka múzea Jana Potocká, výstavu si môžu návštevníci pozrieť v priestoroch múzea do 13. októbra tohto roka. Vo vstupných priestoroch tiež uvidia zbierkové predmety múzea súvisiace s témou SNP. Ide o nábojové pásy, partizánsku čiapku či vojenské prilby z Poľany.



"Témou SNP sa bude zaoberať aj séria odborných prednášok, z ktorých prvá bude prezentovaná 28. augusta s názvom Zapadnuté časom - navrátené dneškom v podaní historičky Pohronského múzea Kataríny Stredákovej," uviedla Potocká s tým, že prednáška sa venuje výstave z roku 1989 a porovnáva tendenčné skutočnosti z tohto obdobia s dnešným výskumom.



Vo štvrtok 5. septembra počas prednášky SNP a jeho význam ozrejmí prednášajúci Stanislav Mičev dôležitosť Povstania pre dejiny slovenského národa. Hospodárske prípravy SNP priblíži vo štvrtok 12. septembra na prednáške Lukáš Volentier.



"Témou SNP budeme pokračovať 19. septembra s prednáškou Zuzany Hasarovej s názvom Variácie oslavovania SNP v rokoch 1945-1989," podotkla Potocká. Prednáška poukáže na úzke súvislosti prezentovania povstania a politickej situácii v Československu.



Záverečným termínom prednášok bude 26. september, keď sa zúčastnení prenesú do bojových operácií SNP v novobanskom regióne. Prednášať bude Pavol Šteiner na tému Zaujímavosti a operácie SNP v regióne.



"Doplnkom 80. výročia SNP v Pohronskom múzeu bude online priestor so zaujímavými príspevkami na sociálnych sieťach. Príspevky sa okrem iného budú venovať: partizánskej brigáde Za slobodu Slovanov a konkrétnemu príbehu jedného z priamych účastníkov SNP," dodala riaditeľka múzea.