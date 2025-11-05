< sekcia Regióny
Pohronské múzeum v Novej Bani pozýva na prednášku aj tvorivé dielne
Obzretie do minulosti ponúkne návštevníkom beseda s priamym účastníkom SNP Vladimírom Strmeňom a historikom Stanislavom Mičevom
Autor TASR
Nová Baňa 5. novembra (TASR) - Besedu s priamym účastníkom SNP, tvorivé dielne, ale aj prednášku o súdnych procesoch v minulosti a prehliadku aktuálnych výstav ponúka v novembri návštevníkom Pohronské múzeum - organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja v Novej Bani. TASR o tom informovala jeho riaditeľka Jana Potocká.
Pod vedením drotárky Anny Kamody Budovej sa v múzeu vo štvrtok 6. novembra o 17.00 h bude konať tvorivá dielňa v rámci ktorej si budú môcť návštevníci vyrobiť luxusnú brošňu. „Vzhľadom na náročnosť je dielňa vhodná pre zručnejšiu mládež a dospelých s chuťou tvoriť,“ odporúča Potocká.
Obzretie do minulosti ponúkne návštevníkom beseda s priamym účastníkom SNP Vladimírom Strmeňom a historikom Stanislavom Mičevom. Uskutoční sa v stredu 12. novembra o 17.00 h.
Tvorivé dielne pre detských návštevníkov chystajú múzejníci v piatok 14. novembra o 15.00 h. Vyrábať si budú drevený domček, ktorý si vyzdobia do podoby zasneženej perníkovej chalúpky.
Potocká dodala, že zaujímavé skutočnosti poodhalí prednáška Zločin a trest v Novej Bani v 17. a 18. storočí vo svetle archívnych prameňov v podaní Eleny Hegyi. Konať sa bude vo štvrtok 20. novembra so začiatkom o 17.00 h. Na prednáške sa návštevníci dozvedia, podľa akých zákonov sa súdilo, aké tresty odsúdení dostávali a ako prebiehal samotný súdny proces. Priblíži tiež, kde stál v Novej Bani pranier, šibenica a za aké delikty stínali páchateľom hlavy.
V múzeu si počas novembra môžu návštevníci prezrieť aj stále aktuálne výstavy Detstvo, ktorá je venovaná najkrajšiemu obdobiu v živote človeka, od narodenia až po dosiahnutie dospelosti, a výstavu Krajina srdca, na ktorej svoje obrazy prezentuje učiteľka s dušou umelkyne Irena Reusová.
