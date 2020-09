Pohronské múzeum vystavuje diela architektonicko-krajinárskej súťaže

Nová Baňa 30. septembra (TASR) – V Pohronskom múzeu Nová Baňa sú od utorka (29. 9.) vystavené návrhy architektonicko-krajinárskej súťaže Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia. Návštevníci budú môcť diela obdivovať do 20. októbra, informovala špecialistka destinačného marketingu rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja Dobrý kraj Zuzana Jóbová.



„Vystavené diela predstavujú originálne, invenčné, praktické ale aj dizajnovo atraktívne riešenia, ktoré majú prispieť k zvýšeniu atraktívnosti turistických lokalít regiónu pri Hrone,“ priblížila Jóbová. Súťaž vyhlásila v máji Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Gron spoločne s agentúrou Dobrý kraj, odborným garantom bola Slovenská komora architektov. Cieľom bolo získať návrh doplnkovej turistickej infraštruktúry pre prírodné lokality stredného Pohronia.



„Podmienky súťaže boli veľmi špecifické, hlavným zadaním bolo navrhnúť riešenie vyhliadkového bodu na vrchu Vojšín tak, aby to nebola typická rozhľadňa,“ uviedla Žofia Buganová z OOCR Región Gron. Dôležitým kritériom, ktoré pri hodnotení porota brala do úvahy, bola aj funkčnosť a kompatibilita s prírodným prostredím krajiny, v ktorom sa náučný chodník Vojšín nachádza.



Víťazný návrh pozostáva z oddychovej plošiny, ktorá ako jedna z mála návrhov poskytuje aj oddychový priestor. Trojuholníkové usporiadanie terasy a rámp vytvára nádvorie, kde autori navrhli inštalovať interaktívny prvok „hviezdna obloha“. Zároveň terasa so zalomenou rampou vytvára prestrešenie, ktorý môže slúžiť ako úkryt pred nepriazňou počasia či ako núdzová útulňa.



Do súťaže sa zapojilo spolu 12 autorských tímov alebo jednotlivcov. Súťaž bola finančne ohodnotená, pričom celkové odmeny dosiahli sumu 5000 eur . Každý návrh prešiel hodnotením odbornej poroty, ktorá bola zložená zo starostu obce Malá Lehota a štyroch autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov.