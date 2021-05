Pohyb po detskej poliklinike v v Humennom je jednoduchší

Humenné 10. mája (TASR) – Pohyb po budove takzvanej detskej polikliniky v Humennom je od pondelka najmä pre mamičky s kočíkmi a imobilných pacientov jednoduchší. Samospráva tu odovzdala do užívania výťah. Súčasťou prístavby, v ktorej sa zariadenie nachádza, sú aj toalety.



"Bolo to želaním množstva ľudí, predovšetkým od mamičiek s kočíkmi, ktoré mali problém sa pohybovať na detskej poliklinike, ale tento výťah je aj pre imobilných," priblížil pre médiá primátor Miloš Meričko. Ako doplnil, pre pohodlný prístup vozičkárov budú slúžiť dvere so šírkou 90 centimetrov, vo výťahu je tiež namontovaná stolička a držadlo. Ako tiež samospráva informovala, v prípade výpadku elektrického prúdu je dojazd výťahu zabezpečený do najbližšej stanice s automatickým otvorením dverí.



Súčasťou prístavby, realizovanej počas siedmich mesiacov, sú aj toalety na prvom a druhom nadzemnom podlaží, takisto prispôsobené pre užívanie imobilnými návštevníkmi zdravotníckeho zariadenia.



Prístavbu k budove, ktorá pre zdravotnícke účely slúži od svojho vzniku v roku 1938, s rozpočtovým nákladom takmer 84.000 eur, financovalo mesto z vlastného rozpočtu.