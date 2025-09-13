Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pohyb zvozových vozidiel odpadu v Košiciach možno sledovať na mape

Na snímke Na snímke vozový park spoločnosti KOSIT, a. s. FOTO TASR – František Iván Foto: TASR František Iván

Interaktívna mapa je zverejnená na webovej stránke spoločnosti.

Autor TASR
Košice 13. septembra (TASR) - Obyvatelia či samospráva môžu po novom prostredníctvom interaktívnej mapy sledovať pohyb zvozových vozidiel v Košiciach v reálnom čase. Môžu si tak overiť, či a kedy prebehol zvoz odpadu v danej lokalite. Podľa spoločnosti Kosit to zvyšuje transparentnosť a dostupnosť informácií v oblasti zberu odpadu v meste. TASR o spustení novej digitálnej služby informovala hovorkyňa firmy Slavomíra Brzová.

Interaktívna mapa zobrazuje prejazdy vozidiel, ktoré zabezpečujú zber a odvoz komunálneho a triedeného odpadu na území mesta. Každé vozidlo uvedenej spoločnosti je vybavené GPS modulom, ktorý umožňuje presné sledovanie polohy, trasy a času prejazdu.

Používatelia môžu na mape vidieť trasy, po ktorých prešli, pričom farebné odlíšenie ukazuje čas posledného prejazdu. „Naším cieľom je, aby obyvatelia mali aktuálne a presné informácie o zbere odpadu. Chceme tým výrazne posilniť online komunikáciu medzi mestom, obyvateľmi a našou spoločnosťou. Interaktívna mapa je ďalším krokom k modernejšiemu, efektívnejšiemu a transparentnejšiemu systému odpadového hospodárstva,“ uviedla riaditeľka pre obchod a rozvoj spoločnosti Lucia Šprinc.

.

