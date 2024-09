Poistenci VšZP môžu čakať na plánované zákroky v Boroch dlhšie

Bratislava 19. septembra (TASR) - Bratislavská Nemocnica Bory sa nedohodla so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) na nových zmluvných podmienkach. Od októbra preto podľa jej slov bude môcť poistencom VšZP poskytovať plánovanú zdravotnú starostlivosť limitovane. Pre časť pacientov sa tak majú predĺžiť čakacie lehoty na plánované zákroky. VšZP tvrdí, že nemocnica pri rokovaniach o zmluve navrhla neprimerané finančné požiadavky. Zároveň ubezpečila, že vo veci aktívne komunikuje s nemocnicami v Bratislave. Sú podľa jej slov v rámci svojich kapacitných možností plne k dispozícii postarať sa o poistencov VšZP a zabezpečiť im kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli obe strany.



"Keďže aktuálna zmluva sa končí ku koncu septembra, od októbra bude nemocnica nútená poskytovať plánované hospitalizácie a operačné zákroky iba do výšky súčasného limitu. Výsledkom už od najbližšieho mesiaca bude, že napriek našej dostatočnej kapacite pomôcť nebudeme môcť plánovať operačné zákroky a hospitalizácie pre všetkých poistencov VšZP. Na mesačnej báze pôjde o vyše 100 hospitalizačných prípadov a v budúcnosti sa tento počet bude pravdepodobne zvyšovať," vysvetlil generálny riaditeľ Penta Hospitals International Peter Lednický, ktorý vedie aj Nemocnicu Bory. Zároveň deklaroval, že nemocnica spraví maximum, aby neboli postihnutí pacienti, pre ktorých by odklad operačného zákroku mohol výrazne zhoršiť ich zdravotný stav.



VšZP považuje za neprípustné, aby Nemocnica Bory zneužívala pacientov ako rukojemníkov a nástroj na zvýšenie svojich finančných zdrojov. "Myslíme si, že Nemocnica Bory neodhadla svoje budúce náklady a následne počas rokovaní uviedla neprimerané finančné požiadavky. Ďalej sme toho názoru, že napriek vedomiu, že nedisponuje dostatočnou kapacitou ani personálom, uskutočňovala Nemocnica Bory masívnu reklamu bez toho, aby reálne vyhodnotila svoje možnosti. (...) Konanie Nemocnice Bory je pre nás o to zarážajúcejšie, že sme jej medziročne zvýšili takmer trojnásobne objem finančných prostriedkov určených na lôžkovú starostlivosť," poznamenala VšZP.



Zároveň vyzvala predstaviteľov nemocnice, aby dodržiavali zmluvné podmienky a nezavádzali pacientov, že majú nárok výlučne na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ošetrenia v rámci urgentného príjmu. "Z našich dát vyplýva, že v priemere len päť percent pacientov po takomto ošetrení urgentného príjmu Nemocnice Bory bolo následne aj hospitalizovaných, čo je takmer o tretinu menej ako v ostatných nemocniciach v rámci Slovenska, teda finančné rozsahy v rámci zmluvného vzťahu umožňujú aj manažment pacienta v rámci elektívnych výkonov," poznamenala zdravotná poisťovňa.



VšZP ubezpečuje pacientov, že vo veci aktívne komunikuje s koncovými a vysokošpecializovanými nemocnicami v rámci Bratislavy. "Dodáme, že Nemocnicu Bory sme už požiadali o poskytnutie zoznamu poistencov, ktorí sú objednaní na plánované hospitalizácie, aby sme pre nich zabezpečili včasnú a primeranú zdravotnú starostlivosť bez zbytočných prieťahov. Tento zoznam nám nemocnica doteraz nedoručila," dodala poisťovňa.