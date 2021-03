Poistencom Dôvery poskytnú v UNLP Košice len neodkladnú starostlivosť

Košice 31. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice bude poistencom súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera od apríla poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Nemocnica sa totiž nedohodla s poisťovňou na pokračovaní zmluvného vzťahu. TASR o tom informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



"To znamená, že UNLP bezplatne poskytne našim poistencom všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v prípade úrazu, akútnych zdravotných ťažkostí alebo akútneho zhoršenia zdravotného stavu," povedal Štepianský. Dôvera deklarovala, že zdravotnú starostlivosť pre poistencov zabezpečí v ďalších nemocniciach na území Košíc a v okolí.



"Všetkých našich poistencov, ktorí mali naplánovanú liečbu v UNLP Košice, budeme postupne telefonicky a emailom informovať, ako majú postupovať," avizoval Štepianský. Pripomenul, že UNLP z dôvodu pandemických opatrení pracuje prevažne v režime poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, plánované hospitalizácie a liečba sú poskytované v redukovanom režime.



Dôvera s nemocnicou naďalej rokuje. "Mrzí nás táto situácia, UNLP ako jediná nemocnica na Slovensku odmietla našu ponuku, ktorú sme jej predostreli. Rovnakú ponuku, v súlade so štátnym rozpočtom, akceptovali všetky ostatné nemocnice na Slovensku," doplnil Štepianský. Poukázal tiež na to, že UNLP odmietla aj ponuku na zrušenie všetkých finančných limitov, ktoré sa týkajú rozsahu a objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.