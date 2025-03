Poisťovňa Dôvera od utorka prispieva na dentálnu hygienu

Trenčín 4. marca (TASR) - Zdravotná poisťovňa (ZP) dôvera spustila v utorok v rámci projektu Zdravé zuby novú službu v podobe príspevku na dentálnu hygienu svojim poistencom. Informoval o tom riaditeľ úseku služieb poistencov ZP Dôvera Branislav Jendroľ.



Deťom prispeje sumou po 30 eur na dentálnu hygienu, ošetrenie alebo na pečatenie zubov päťkrát ročne, dospelí poistenci dostanú príspevok na dentálnu hygienu u zmluvného lekára dvakrát do roka. Cieľom novej služby je zvýšiť význam prevencie pred vznikom zubného kazu.



"Z našich dát vyplýva, že ľudia, ktorí absolvovali dentálnu hygienu, majú až o 25 percent menej prípadov sekcie zubov ako ľudia, ktorí ju neabsolvovali. Ľudia s dentálnou hygienou chodia o 18 percent menej často na urgentný príjem," doplnil Jendroľ.



Pripomenul, že nová služba je súčasťou balíka poisťovne v zdravotnej prevencii. "Sú to veci, ktoré naozaj pomáhajú slovenského zdravotníctvu, pretože v neskoršom období znižujú náklady na zdravotnú starostlivosť," doplnil Jendroľ s tým, že ZP Dôvera chce nové benefity pre svojich poistencov prinášať každý rok.



ZP Dôvera v noci na utorok v rámci transformácie zmenila svoju vizuálnu identitu. Implementovala ju do všetkých elektronických služieb (mobilná aplikácia, elektronická pobočka). Prvú pobočku v nových farbách otvorili v utorok v Trenčíne.