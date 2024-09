Pôjde do väzenia: Mladíka odsúdili za požiar

Košice 20. septembra (TASR) - V prípade marcového požiaru v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) uložil mestský súd mladistvému Jaroslavovi H. trest odňatia slobody vo výmere 40 mesiacov nepodmienečne, zaplatiť musí aj spôsobenú škodu. Mladík, ktorý vinu priznal, bol obžalovaný z trestného činu všeobecného ohrozenia spáchaného na chránenej osobe. Štvrtkový (19. 9.) rozsudok, ktorý nie je právoplatný, potvrdila TASR hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová. O verdikte informoval denník Korzár.



Pre účely výkonu trestu súd zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu pre mladistvých. "Zároveň mu uložil povinnosť nahradiť škodu desiatim poškodeným v celkovej výške 492.572 eur, z toho takmer 320.000 eur UNLP Košice," uviedla Pančurová. Rozsudok nie je právoplatný, obhajoba aj prokuratúra si ponechali lehotu na vyjadrenie sa k možnosti odvolania.



Denník Korzár informoval, že 16-ročný Jaroslav pred súdom svoje konanie oľutoval. Ako uviedol, motívom jeho konania bola snaha ujsť z nemocnice za babkou a priateľkou.



Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol 7. marca zhruba hodinu po polnoci na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí objektu na Triede SNP. Uhasiť sa ho podarilo skoro ráno. Z monobloku evakuovali stovky ľudí. Podľa vyjadrenia hasičov sa v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí. Polícia zadržala chlapca podozrivého zo spôsobenia požiaru ešte v ten deň ráno. Sudkyňa pre prípravné konanie vzala vtedy obvineného do tzv. útekovej a preventívnej väzby.