Pojednávanie o obnove konania, o ktoré požiadal S. Surový, súd odročil

Súdne pojednávanie na Okresnom súde, Grešova 3 v Prešove v prípade Slavomíra Surového, kde ako svedka predviedli Mikuláša Černáka preložili na 14. decembra 2020. (z dôvodu chýbajúceho prísediaceho). Na snímke odsúdený Mikuláš Černák prichádza na pojednávanie sprevádzaný eskortou,v Prešove 26. októbra 2020. Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 26. októbra (TASR) – Pojednávanie, ktoré sa malo zaoberať návrhom na povolenie obnovy konania, o ktoré požiadal Slavomír Surový, Okresný súd v Prešove v pondelok odročil. Bývalého Černákovho šoféra súd poslal v roku 2011 na 15 rokov do väzenia za viaceré trestné činy.uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.Mikuláš Černák bol na pondelkové pojednávanie predvolaný ako svedok. Surový žiada o obnovu konania z dôvodu, že verdikt, za ktorý bol v roku 2011 odsúdený, je podľa neho v prípade vraždy Petra Klešča nespravodlivý.Proces na prešovskom Okresnom súde sa začal v apríli 2009. Vraždy Jána Kromku a Petra Klešča údajne súviseli s bojom konkurenčných skupín v podsvetí. K usmrteniu Kromku došlo 24. septembra 1997. Prokuratúra zo skutku obžalovala Ladislava Badóa, Dušana Borženského a Alexandra Horvátha. Mali sa na ňom zúčastniť aj ďalší, dnes už nebohí údajní členovia podsvetia Róbert Holub, Štefan Fabian a Peter Klešč. Poškodeného mala skupina mužov uniesť do Vajkoviec neďaleko Košíc. Neskôr ho údajne previezli do katastra obce Drienovská Nová Ves, kde mu niekoľkokrát strelili do hlavy a neskôr jeden z nich telo zapálil.Obeťou druhej vraždy, z ktorej obvinili Badóa, Horvátha a Surového, bol Peter Klešč. Podľa obžaloby páchatelia mali na pokyn inej osoby usmrtiť brata Róberta Holuba. Útočníci 2. októbra 1997 vtrhli do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach a spustili streľbu, pri ktorej náhodne zastrelili Klešča. Holubovmu bratovi sa však podarilo z bytu utiecť. Jedným zo strelcov mal byť aj dnes už nebohý Karol Szatmáry.Vraždu Holubovho brata mal údajne nariadiť Mikuláš Černák, v súvislosti s dodržaním zásady špeciality však bolo v tomto prípade voči nemu zastavené konanie, pretože pri jeho vydávaní nedala česká strana súhlas na trestné stíhanie v tejto veci. Černák bol medzitým odsúdený na doživotie.Borženskému, Horváthovi a Badóovi súd v roku 2011 uložil výnimočné tresty odňatia slobody v trvaní 23 rokov a obžalovanému Surovému trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov.