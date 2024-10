Pojednávanie s Kuffovcami bude pre ospravedlnenie znalkyne v januári

Kežmarok 23. októbra (TASR) - V Kežmarku mal v stredu pokračovať súdny proces s Kuffovcami v kauze, ktorá súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Pojednávanie však odročili na január budúceho roka. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



Obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva čelia Štefan Kuffa a Filip Kuffa, obaja štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia SR, spolu s Gregorom Kuffom. Všetci traja už na prvom pojednávaní v septembri minulého roka vinu odmietli.



"V predmetnom trestnom konaní, vedenom Okresným súdom Poprad, pracovisko Kežmarok, súd akceptoval ospravedlnenie predvolanej súdnej znalkyne, ktorú je v rámci dokazovania potrebné vypočuť na hlavnom pojednávaní osobne," zdôvodnila odročenie Petrufová. Súd stanovil nový termín hlavného pojednávania na 22. januára o 8.30 h za účelom pokračovania v dokazovaní výsluchom znalca.



Poškodeným v prípade je Radoslav Ksiažek, ktorý v polovici januára pred súdom potvrdil, že ho Kuffovci fyzicky napadli a vyhrážali sa mu. Tí považujú obžalobu za neopodstatnenú, keďže je podľa nich založená na jedinom dôkaze. Sú presvedčení, že ide o politicky motivovanú kauzu a aj o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Henrietou Bagoňovou. Tá v procese vystupuje ako svedok obžaloby.