Pojednávanie s Patrikom P. z kauzy nebankoviek sa neuskutočnilo

Na snímke uprostred obžalovaný Patrik P. prichádza v sprievode príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na pokračovanie hlavného pojednávania v kauze nebankoviek na Okresný súd Bratislava I. v stredu 8. januára 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Dôvodom bola neprítomnosť člena senátu. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 25. mája.

Bratislava 23. februára (TASR) - Hlavné pojednávanie s obžalovaným Patrikom P. z kauzy nebankoviek sa v pondelok na Mestskom súde Bratislava I neuskutočnilo. Dôvodom bola neprítomnosť člena senátu. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 25. mája.

Podľa obžaloby mal Patrik P. v desiatich skutkoch v rokoch 2010 až 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákať finančné prostriedky v celkovej výške 959.750 eur. Tie však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne ich použil na vyplácanie iných. Tým mal poškodeným spôsobiť škodu v celkovej výške viac ako 840.000 eur. Obžaloba bola podaná ešte v roku 2018.

Patrik P. je známy z kauzy podvodov súvisiacich s nebankovými spoločnosťami Horizont Slovakia a BMG Invest, v ktorej figuroval spolu s Dávidom Brtvom a dnes už zosnulým Jozefom Majským. Vytváraním falošných pohľadávok voči spoločnostiam mala trojica spôsobiť škodu vtedajších 448 miliónov korún, zo zatvorených pobočiek sa mala pritom obohatiť o 53 miliónov korún.

V kauze nebankoviek ho uznal za vinného Špecializovaný trestný súd v Pezinku, napokon ho Najvyšší súd SR v marci 2018 odsúdil na sedem rokov väzenia. Od júla 2018 si odpykával zvyšok svojho trestu. V minulosti bol takmer päť rokov vo väzbe, tá sa mu zarátala do trestu. Neuspel s dovolaním a ani s návrhom na obnovu konania.
